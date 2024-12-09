Отправлено: - 22:02

сайлау курманов:

Стоило мне за 25 лет впервые уйти в отпуск,так одна работница погасила кредиты, вторая сделала ремонт,а другая с внуком отдохнула загранице. На белом глазу клялись мамой ,мол ничего не знаем откуда недостача.

Цитата:......это в какой такой организации такие шикарные зарплаты?