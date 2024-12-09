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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:12
Цитата:
Чтобы продолжать дискуссию ))
Вам наверное стоило бы удалить вот это
Цитата:
Ведь мы с Вами взрослые люди и более того знакомы
Kairat stayer:
Чтобы продолжать дискуссию ))
Вам наверное стоило бы удалить вот это
Цитата:
Kairat stayer:
бегать как собачка и пытаться кого-то укусить не нужно, все взрослые люди
бегать как собачка и пытаться кого-то укусить не нужно, все взрослые люди
Ведь мы с Вами взрослые люди и более того знакомы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:25
Цитата:
Не вопрос, если это принципиально - удалю.
Там отмечено, что это сравнение (говоря метафорически), а не прямое обращение.
Завсегдатае форума знают, о чем речь идёт - эзопов язык.
simkst:
Ведь мы с Вами взрослые люди и более того знакомы
Ведь мы с Вами взрослые люди и более того знакомы
Не вопрос, если это принципиально - удалю.
Там отмечено, что это сравнение (говоря метафорически), а не прямое обращение.
Завсегдатае форума знают, о чем речь идёт - эзопов язык.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:33
Если я отмечаю: говоря метафорически - значит идёт сравнение, а не прямое обзывание. Про эзопов язык, ниже по ссылке, цитировать не буду, пожалуйста:
Подробнее здесь:
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:45
Цитата:
С уважением !
Kairat stayer:
С уважением !
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:54
Цитата:
Удачи, на форуме грамотеи и сказочники много чего могут понаписать, близко к сердцу, не стоит воспринимать, всё будет хорошо! Пойду побегаю немножко, как говорят корифеи - хотя бы часок нужно на ногах постоят.
[Исправлено: Kairat stayer, 09.12.2024 - 18:57]
simkst:
С уважением !
С уважением !
Удачи, на форуме грамотеи и сказочники много чего могут понаписать, близко к сердцу, не стоит воспринимать, всё будет хорошо! Пойду побегаю немножко, как говорят корифеи - хотя бы часок нужно на ногах постоят.
[Исправлено: Kairat stayer, 09.12.2024 - 18:57]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 18:00
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[Исправлено: simkst, 09.12.2024 - 19:18]
[Исправлено: simkst, 09.12.2024 - 19:18]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 19:18
Цитата:
Ко мне это не относится, поэтому не устану напоминать про халяльные свиные ушки с пивом
abaika95:
прежде чем обвинять кого-то в религиозном лицемерии спроси себя а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама? и окажется что нет.
прежде чем обвинять кого-то в религиозном лицемерии спроси себя а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама? и окажется что нет.
Ко мне это не относится, поэтому не устану напоминать про халяльные свиные ушки с пивом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 19:45
Цитата:
Не окажешь любезность, поделиться ссылочкой на это сообщение?? очень хочется посмотреть
Цитата:
это да, еще и цитатами сыплют, для пущей убедительности
[Исправлено: lavprof, 09.12.2024 - 20:46]
111: Вы же говорили за три дня украинцев как нацию уничтожат, а уже скоро справим трехлетие.
Не окажешь любезность, поделиться ссылочкой на это сообщение?? очень хочется посмотреть
Цитата:
Kairat stayer:
на форуме грамотеи и сказочники много чего могут понаписать
на форуме грамотеи и сказочники много чего могут понаписать
это да, еще и цитатами сыплют, для пущей убедительности
[Исправлено: lavprof, 09.12.2024 - 20:46]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 20:18
Цитата:
Цитировать самих себя - убедительности вообще не добавляет.
lavprof:
это да, еще и цитатами сыплют, для пущей убедительности
это да, еще и цитатами сыплют, для пущей убедительности
Цитировать самих себя - убедительности вообще не добавляет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 20:19
Цитата:
Не окажет. Сало солит
lavprof:
Не окажешь любезность, поделиться ссылочкой на это сообщение?? очень хочется посмотреть
Не окажешь любезность, поделиться ссылочкой на это сообщение?? очень хочется посмотреть
Не окажет. Сало солит
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 21:08
Цитата:
А виноват в итоге все равно я, потому что вам можно так говорить, перуашеву можно так говорить, а я кто? Так, понаехавший в третьем поколении, мне нельзя.
ACROS:
Берите выше: - это не только я сказал, но уже такая формулировка государства, звучит в стенах Парламента, в нижней палате, в Мажилисе- из уст Председателя партии "Ак Жол", депутата А.Перуашева.
Берите выше: - это не только я сказал, но уже такая формулировка государства, звучит в стенах Парламента, в нижней палате, в Мажилисе- из уст Председателя партии "Ак Жол", депутата А.Перуашева.
А виноват в итоге все равно я, потому что вам можно так говорить, перуашеву можно так говорить, а я кто? Так, понаехавший в третьем поколении, мне нельзя.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 21:17
Цитата:
Совершенно верно- наконец то до вас дошло; кстати Добринцовым, Витам- можно, потому что они не ПОУЕХАВШИЕ, а свои (сукины сыны- но, свои сукины сыны).
maxsaf:
вам можно так говорить, перуашеву можно
вам можно так говорить, перуашеву можно
Совершенно верно- наконец то до вас дошло; кстати Добринцовым, Витам- можно, потому что они не ПОУЕХАВШИЕ, а свои (сукины сыны- но, свои сукины сыны).
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 21:22
Цитата:
Добринцову это не нужно, тем более после намеков Абайки, что магазин сожгут. А Вит в Европе, России и Китае живёт больше, чем в КЗ
ACROS:
кстати Добринцовым, Витам- можно, потому что они не ПОУЕХАВШИЕ
кстати Добринцовым, Витам- можно, потому что они не ПОУЕХАВШИЕ
Добринцову это не нужно, тем более после намеков Абайки, что магазин сожгут. А Вит в Европе, России и Китае живёт больше, чем в КЗ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 22:08
В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.
Цитата:
Ниче, Америка поможет
Цитата:
Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.
Ниче, Америка поможет
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