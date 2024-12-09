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≡ "Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на депутатский запрос о передаче ЦОНов частникам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50687
"Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на депутатский запрос о передаче ЦОНов частникам
Отправлено: 09.12.24 - 20:25
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Государственная корпорация "Правительство для граждан" не будет приватизирована. Госкорпорация продолжает функционировать в соответствии с государственными стандартами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7263
Re: "Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на...
Отправлено: 09.12.24 - 20:25
#1
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Частный ЦОН-вершина коррупции, можно любые проблемы решить,не надо по судам бегать,кто больше предложит,тот и прав
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6917
Re: "Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на...
Отправлено: 09.12.24 - 21:06
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Частный ЦОН-вершина коррупции,


Да, согласен: - если ОНИ почти ВСЕ наши недра (вроде по Конституции так) продали иностранцам, то насчёт каких то там граждан и заморачиватся не будут: - как сказал, дедушка Маркс, автор "Капитала": "...ради прибыли, они мать родную продадут...".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6917
Re: "Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на...
Отправлено: 09.12.24 - 21:10
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Частный ЦОН-


Дыма без огня не бывает: - наверное в планах правительства было такое, но видать что то пошло, ПОКА, не так.
Смею предположить: - мало дали или ещё не ВСЁ занесли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
"Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на депутатский запрос о передаче ЦОНов частникам
Отправлено: 09.12.24 - 21:11
#4
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Цитата:
ACROS:
если ОНИ почти ВСЕ наши недра (вроде по Конституции так) продали иностранцам

Ну так деньги то от продажи вам раздали, так что все честно. Вам - субсидии, кому-то хату на халяву, кому то долги списали и т.д. ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6917
Re: "Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на...
Отправлено: 09.12.24 - 21:25
#5
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Цитата:
maxsaf:
деньги то от продажи вам раздали,


Не совсем: - в СМИ прошла информация, что Казахстану от СРП достаётся всего лишь от 5 до 25%, и мол поэтому власть (староказахская и жанаказахская) не спешит раскрыть информацию об этих СРП.
Подозреваю, что в оставшихся иностранных процентах есть и ЧЬЯ то доля- поэтому и не будут пока раскрывать подробности о СРП.
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