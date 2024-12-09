Отправлено: - 21:11

ACROS:

если ОНИ почти ВСЕ наши недра (вроде по Конституции так) продали иностранцам

Цитата:Ну так деньги то от продажи вам раздали, так что все честно. Вам - субсидии, кому-то хату на халяву, кому то долги списали и т.д. ))