Отправлено: - 17:12

Kairat stayer:



Kairat stayer:

бегать как собачка и пытаться кого-то укусить не нужно, все взрослые люди

Цитата:Чтобы продолжать дискуссию ))Вам наверное стоило бы удалить вот этоЦитата:Ведь мы с Вами взрослые люди и более того знакомы