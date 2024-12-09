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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:12
#15391
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Цитата:
Kairat stayer:


Чтобы продолжать дискуссию ))
Вам наверное стоило бы удалить вот это
Цитата:
Kairat stayer:
бегать как собачка и пытаться кого-то укусить не нужно, все взрослые люди


Ведь мы с Вами взрослые люди и более того знакомы
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:25
#15392
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Цитата:
simkst:
Ведь мы с Вами взрослые люди и более того знакомы


Не вопрос, если это принципиально - удалю.
Там отмечено, что это сравнение (говоря метафорически), а не прямое обращение.
Завсегдатае форума знают, о чем речь идёт - эзопов язык.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:33
#15393
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Если я отмечаю: говоря метафорически - значит идёт сравнение, а не прямое обзывание. Про эзопов язык, ниже по ссылке, цитировать не буду, пожалуйста:

Подробнее здесь:
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:45
#15394
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Цитата:
Kairat stayer:


С уважением !
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 17:54
#15395
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Цитата:
simkst:
С уважением !


Удачи, на форуме грамотеи и сказочники много чего могут понаписать, близко к сердцу, не стоит воспринимать, всё будет хорошо! Пойду побегаю немножко, как говорят корифеи - хотя бы часок нужно на ногах постоят.

[Исправлено: Kairat stayer, 09.12.2024 - 18:57]
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 18:00
#15396
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[Исправлено: simkst, 09.12.2024 - 19:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 19:18
#15397
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Цитата:
abaika95:
прежде чем обвинять кого-то в религиозном лицемерии спроси себя а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама? и окажется что нет.

Ко мне это не относится, поэтому не устану напоминать про халяльные свиные ушки с пивом :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 19:45
#15398
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Цитата:
111: Вы же говорили за три дня украинцев как нацию уничтожат, а уже скоро справим трехлетие.

Не окажешь любезность, поделиться ссылочкой на это сообщение?? очень хочется посмотреть

Цитата:
Kairat stayer:
на форуме грамотеи и сказочники много чего могут понаписать

это да, еще и цитатами сыплют, для пущей убедительности :lol:

[Исправлено: lavprof, 09.12.2024 - 20:46]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 20:18
#15399
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Цитата:
lavprof:
это да, еще и цитатами сыплют, для пущей убедительности

Цитировать самих себя - убедительности вообще не добавляет. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 20:19
#15400
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Цитата:
lavprof:
Не окажешь любезность, поделиться ссылочкой на это сообщение?? очень хочется посмотреть

Не окажет. Сало солит :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 21:08
#15401
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Цитата:
ACROS:
Берите выше: - это не только я сказал, но уже такая формулировка государства, звучит в стенах Парламента, в нижней палате, в Мажилисе- из уст Председателя партии "Ак Жол", депутата А.Перуашева.

А виноват в итоге все равно я, потому что вам можно так говорить, перуашеву можно так говорить, а я кто? Так, понаехавший в третьем поколении, мне нельзя. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 21:17
#15402
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Цитата:
maxsaf:
вам можно так говорить, перуашеву можно


Совершенно верно- наконец то до вас дошло; кстати Добринцовым, Витам- можно, потому что они не ПОУЕХАВШИЕ, а свои (сукины сыны- но, свои сукины сыны).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 21:22
#15403
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Цитата:
ACROS:
кстати Добринцовым, Витам- можно, потому что они не ПОУЕХАВШИЕ

Добринцову это не нужно, тем более после намеков Абайки, что магазин сожгут. А Вит в Европе, России и Китае живёт больше, чем в КЗ :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 22:08
#15404
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В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.

Цитата:
Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.


Ниче, Америка поможет 8-)
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