вообще самый многоходовочный политик сейчас эрдоган он заработал на всех сторонах конфликта
россии подорвали северные потоки она тут же попыталась возродить давний проект по ветке север-юг с выходом в индийский океан через иран для этого нужно подмазать баку баку а точнее анкара выкатила условие карабах зачищаем россия не вякает россия жуя сопли тихо согласилась бабки важнее каких то там сотен тысяч армян христиан карабаха кои считали россию своей защитницей с 90ых годов в итоге армения прифигела от таких союзников и забила хрен на одкб и все договора с москвой
дальше эрдоган выкатывает условие, зачищаем сирию и выкидываем асада иначе южным потокам вашим кердык россия жуя сопли опять согласилась и тихо не отсвечивая кинула сирийскую армию на растерзание вахабитов
бабки важнее россии всегда бабки важнее чем какието там союзники на кавказе или ближнем востоке чем эрдоган и пользуется
не удивлюсь москва и лукашенко кинет на растерзание гааге лишь бы европа санкции с россии сняла незря же лукашенко очень нервно реагирует последнее время на все происходящее ядерное оружие у путина выпрашивает а путин ему дадим, дадим....может быть)
смотрел вчера итоговую воскресную программу по первому как раз попал на встречу путина с инвалидами войны
и тут смотрю путину отчитывается тетенька какаято глава фонда "защитник" по помощи инвалидам мол выделено (попилено) столько бабла цивилева анна евгеньевна следующий сюжет в той же программе путин на встрече с волонтерами россии опять помощь фронту обсуждали (попил бабла) и возле путина та же тетенька ну думаю не может быть совпадением гуглю
племянница путина оказалась так топорно помню россияне ржали что у нас при назике семейная клановость типичная азиатская диспотия родня везде а в россии теперь что?))) сначала семья ельцина рулила страной начиная с дочек кончая зетьями теперь вот племянницы рвутся во власть
Друзья, всем мира, добра, радости, хорошего дня и вечера!
Цитата:
Skeptic: 3. Список: - Денацификация, - Демилитаризация, - Никакого членства в НАТО, - Никаких иностранных военных баз на территории Украины, - Никаких военных учений с участием иностранных ВС на территории Украины. ...
Что вы хотите здесь откорректировать?
Ниже по ссылке в видео личное мнение лидера русских националистов Дмитрия Николаевича Дёмушкина, со слов он говорит, что оптимист, однако прогнозы по окончанию СВО пессимистичные, про денацификацию и демилитаризацию разговор не ведёт и.т.д.
Ранее и наши диванные эксперты во главе со Скептиком, другие доморощенные и зарубежные из-за три девять земель тоже, различные прогнозы высказывали. Будем наблюдать, как будут развиваться непростые события, 2025 год не за горами.
simkst: Почему мнение этого русского националиста, уголовника ( судимость снята ?) интересует Вас
Площадка на форуме предоставлена для обсуждения и обмена мнениями. Ранее неоднократно отмечал, что для меня дискуссии это - не споры. В отличии от других ура-патриотов, Дмитрий Николаевич Дёмушкин против беззакония, хочет чтобы все были равны перед правосудием и никогда не слышал, чтобы он говорил нужно всех уничтожать и.т.д. Сколько СМИ закрыли, гражданам ярлыки иноагентов понавешали, о чём можно говорить, если нельзя войну - войной называть и.т.д.
На мой взгляд, не следует быть навязчивым, все же взрослые люди (по просьбе внёс коррективы). Есть контраргументы, доводы, конкретно высказывайте пожалуйста.
abaika95: не удивлюсь москва и лукашенко кинет на растерзание гааге лишь бы европа санкции с россии сняла незря же лукашенко очень нервно реагирует последнее время на все происходящее ядерное оружие у путина выпрашивает а путин ему дадим, дадим....может быть)
Батька на тесную интеграцию не идёт, при этом его постоянно принуждают к этому, отмечал ранее, что нет наднациональных структур (Общей Думы, правительства и.т.д.). Беларусь дотируется Россией, скорее всего, далее так будет.
Сколько людей, столько и мнений, у каждого своя собственная точка зрения на что-либо. Дмитрий Николаевич, так же своё мнение высказывает. Евгений Пригожин, тоже ведь судим был, но это не помешало ему создать ЧВК, заниматься ресторанным и другим бизнесом, поставками товаров по гос. оборон заказу и.т.д.
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