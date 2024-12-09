Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:28
Цитата:
по шкале понимания мировых процессов и знание в геополитике у тебя все шансы стать следующим президентом россии))
maxsaf:
По шкале юмора у тебя все шансы стать следующим президентом Украины
По шкале юмора у тебя все шансы стать следующим президентом Украины
по шкале понимания мировых процессов и знание в геополитике у тебя все шансы стать следующим президентом россии))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:38
вообще самый многоходовочный политик сейчас эрдоган
он заработал на всех сторонах конфликта
россии подорвали северные потоки
она тут же попыталась возродить давний проект по ветке север-юг с выходом в индийский океан через иран
для этого нужно подмазать баку
баку а точнее анкара выкатила условие
карабах зачищаем россия не вякает
россия жуя сопли тихо согласилась
бабки важнее каких то там сотен тысяч армян христиан карабаха кои считали россию своей защитницей с 90ых годов
в итоге армения прифигела от таких союзников и забила хрен на одкб и все договора с москвой
дальше эрдоган выкатывает условие, зачищаем сирию и выкидываем асада иначе южным потокам вашим кердык
россия жуя сопли опять согласилась и тихо не отсвечивая кинула сирийскую армию на растерзание вахабитов
бабки важнее
россии всегда бабки важнее чем какието там союзники на кавказе или ближнем востоке
чем эрдоган и пользуется
не удивлюсь москва и лукашенко кинет на растерзание гааге лишь бы европа санкции с россии сняла
незря же лукашенко очень нервно реагирует последнее время на все происходящее
ядерное оружие у путина выпрашивает
а путин ему дадим, дадим....может быть)
он заработал на всех сторонах конфликта
россии подорвали северные потоки
она тут же попыталась возродить давний проект по ветке север-юг с выходом в индийский океан через иран
для этого нужно подмазать баку
баку а точнее анкара выкатила условие
карабах зачищаем россия не вякает
россия жуя сопли тихо согласилась
бабки важнее каких то там сотен тысяч армян христиан карабаха кои считали россию своей защитницей с 90ых годов
в итоге армения прифигела от таких союзников и забила хрен на одкб и все договора с москвой
дальше эрдоган выкатывает условие, зачищаем сирию и выкидываем асада иначе южным потокам вашим кердык
россия жуя сопли опять согласилась и тихо не отсвечивая кинула сирийскую армию на растерзание вахабитов
бабки важнее
россии всегда бабки важнее чем какието там союзники на кавказе или ближнем востоке
чем эрдоган и пользуется
не удивлюсь москва и лукашенко кинет на растерзание гааге лишь бы европа санкции с россии сняла
незря же лукашенко очень нервно реагирует последнее время на все происходящее
ядерное оружие у путина выпрашивает
а путин ему дадим, дадим....может быть)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:40
Цитата:
Ага, Марик столько убивать не умеет, возможностей таких нет! Да и желания тоже!
Гога:
Кто ты и кто Путин ?
Кто ты и кто Путин ?
Ага, Марик столько убивать не умеет, возможностей таких нет! Да и желания тоже!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:57
Цитата:
Берите выше: - это не только я сказал, но уже такая формулировка государства, звучит в стенах Парламента, в нижней палате, в Мажилисе- из уст Председателя партии "Ак Жол", депутата А.Перуашева.
maxsaf:
это же Штрафстан, со слов Акроса.
это же Штрафстан, со слов Акроса.
Берите выше: - это не только я сказал, но уже такая формулировка государства, звучит в стенах Парламента, в нижней палате, в Мажилисе- из уст Председателя партии "Ак Жол", депутата А.Перуашева.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:58
Цитата:
смотрел вчера итоговую воскресную программу по первому
как раз попал на встречу путина с инвалидами войны
и тут смотрю путину отчитывается тетенька какаято глава фонда "защитник" по помощи инвалидам
мол выделено (попилено) столько бабла
цивилева анна евгеньевна
следующий сюжет в той же программе
путин на встрече с волонтерами россии
опять помощь фронту обсуждали (попил бабла) и возле путина та же тетенька
ну думаю не может быть совпадением
гуглю
племянница путина оказалась
так топорно
помню россияне ржали что у нас при назике семейная клановость
типичная азиатская диспотия
родня везде
а в россии теперь что?)))
сначала семья ельцина рулила страной начиная с дочек кончая зетьями
теперь вот племянницы рвутся во власть
африка
111:
Хех.. Ожидание и реальность..
Хех.. Ожидание и реальность..
смотрел вчера итоговую воскресную программу по первому
как раз попал на встречу путина с инвалидами войны
и тут смотрю путину отчитывается тетенька какаято глава фонда "защитник" по помощи инвалидам
мол выделено (попилено) столько бабла
цивилева анна евгеньевна
следующий сюжет в той же программе
путин на встрече с волонтерами россии
опять помощь фронту обсуждали (попил бабла) и возле путина та же тетенька
ну думаю не может быть совпадением
гуглю
племянница путина оказалась
так топорно
помню россияне ржали что у нас при назике семейная клановость
типичная азиатская диспотия
родня везде
а в россии теперь что?)))
сначала семья ельцина рулила страной начиная с дочек кончая зетьями
теперь вот племянницы рвутся во власть
африка
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 12:01
Цитата:
прежде чем обвинять кого-то в религиозном лицемерии спроси себя
а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама?
и окажется что нет.
saba:
Алавиты- это лицемеры, притворяются мусульманами
Алавиты- это лицемеры, притворяются мусульманами
прежде чем обвинять кого-то в религиозном лицемерии спроси себя
а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама?
и окажется что нет.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 12:36
Цитата:
Вопрос эксперту:
А что было в прошлую пятницу в Алматы ?
abaika95:
у нас с ними не сюсюкаются даже хиджабы в школы не разрешают носить
у нас с ними не сюсюкаются даже хиджабы в школы не разрешают носить
Вопрос эксперту:
А что было в прошлую пятницу в Алматы ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 13:12
Цитата:
Я нет, в общем я благочестивый атеист, канонов, кажется не придумали!
abaika95:
а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама?
а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама?
Я нет, в общем я благочестивый атеист, канонов, кажется не придумали!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 13:19
Цитата:
Я рад, что доставил Вам удовольствие, поржать в голос, сейчас не каждой лошади удаётся, сезон согыма, однако!
maxsaf:
Вот щас опять поржал в голос. Можете в суд подать с указанием номера и ссылки, где я угараю
Вот щас опять поржал в голос. Можете в суд подать с указанием номера и ссылки, где я угараю
Я рад, что доставил Вам удовольствие, поржать в голос, сейчас не каждой лошади удаётся, сезон согыма, однако!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать