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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:28
#15376
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Цитата:
maxsaf:
По шкале юмора у тебя все шансы стать следующим президентом Украины

по шкале понимания мировых процессов и знание в геополитике у тебя все шансы стать следующим президентом россии))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:38
#15377
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вообще самый многоходовочный политик сейчас эрдоган
он заработал на всех сторонах конфликта

россии подорвали северные потоки
она тут же попыталась возродить давний проект по ветке север-юг с выходом в индийский океан через иран
для этого нужно подмазать баку
баку а точнее анкара выкатила условие
карабах зачищаем россия не вякает
россия жуя сопли тихо согласилась
бабки важнее каких то там сотен тысяч армян христиан карабаха кои считали россию своей защитницей с 90ых годов
в итоге армения прифигела от таких союзников и забила хрен на одкб и все договора с москвой

дальше эрдоган выкатывает условие, зачищаем сирию и выкидываем асада иначе южным потокам вашим кердык
россия жуя сопли опять согласилась и тихо не отсвечивая кинула сирийскую армию на растерзание вахабитов

бабки важнее
россии всегда бабки важнее чем какието там союзники на кавказе или ближнем востоке
чем эрдоган и пользуется

не удивлюсь москва и лукашенко кинет на растерзание гааге лишь бы европа санкции с россии сняла
незря же лукашенко очень нервно реагирует последнее время на все происходящее
ядерное оружие у путина выпрашивает
а путин ему дадим, дадим....может быть)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:40
#15378
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Цитата:
Гога:
Кто ты и кто Путин ?

Ага, Марик столько убивать не умеет, возможностей таких нет! Да и желания тоже!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:57
#15379
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Цитата:
maxsaf:
это же Штрафстан, со слов Акроса.


Берите выше: - это не только я сказал, но уже такая формулировка государства, звучит в стенах Парламента, в нижней палате, в Мажилисе- из уст Председателя партии "Ак Жол", депутата А.Перуашева.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 11:58
#15380
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Цитата:
111:
Хех.. Ожидание и реальность..

смотрел вчера итоговую воскресную программу по первому
как раз попал на встречу путина с инвалидами войны

и тут смотрю путину отчитывается тетенька какаято глава фонда "защитник" по помощи инвалидам
мол выделено (попилено) столько бабла
цивилева анна евгеньевна
следующий сюжет в той же программе
путин на встрече с волонтерами россии
опять помощь фронту обсуждали (попил бабла) и возле путина та же тетенька
ну думаю не может быть совпадением
гуглю

племянница путина оказалась
так топорно
помню россияне ржали что у нас при назике семейная клановость
типичная азиатская диспотия
родня везде
а в россии теперь что?)))
сначала семья ельцина рулила страной начиная с дочек кончая зетьями
теперь вот племянницы рвутся во власть

африка
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 12:01
#15381
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Цитата:
saba:
Алавиты- это лицемеры, притворяются мусульманами

прежде чем обвинять кого-то в религиозном лицемерии спроси себя
а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама?
и окажется что нет.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 12:36
#15382
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Цитата:
abaika95:
у нас с ними не сюсюкаются даже хиджабы в школы не разрешают носить


Вопрос эксперту:

А что было в прошлую пятницу в Алматы ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 13:12
#15383
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Цитата:
abaika95:
а ты то настоящий благочестивый мусульманин живущий по каноном ислама?

Я нет, в общем я благочестивый атеист, канонов, кажется не придумали!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 13:19
#15384
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Цитата:
maxsaf:
Вот щас опять поржал в голос. Можете в суд подать с указанием номера и ссылки, где я угараю

Я рад, что доставил Вам удовольствие, поржать в голос, сейчас не каждой лошади удаётся, сезон согыма, однако!
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