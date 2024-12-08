НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 1023 из 1023«1...102110221023
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 18:35
#15331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомним с каким треском отступала красная армия, карта вчерашнего дня

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25506
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 20:45
#15332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если выше посмотреть хронологию, я разве к вам обращался. Со своим граммофонством влезли и отмечаете что вам пофиг, некрасиво же получилось, вроде культурный человек

Да, вы обращались именно ко мне, в #15314, отвечали на мой вопрос.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25506
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 20:47
#15333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Просто не люблю когда вы тут ПЕРЕГИБАЕТЕ палку - слишком много вранья

Где конкретно? Вы когда кого-то в чем то обвиняете - подкрепляет свои слова доказательствами, ссылками, цитатами.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25506
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 20:58
#15334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хорошая многоходовочка и всё по плану..

Ты весь план то видел?

Цитата:
Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. Об этом заявил избранный американской лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи [сколько получала раньше]», — рассказал 47-й американский президент.

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25506
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 21:16
#15335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Оно мне( ваш ярлык) - не прилипнет. Я самый тут ярый интернационалист.

Ага, который делит на "наших" и "не наших". Ваш из запоя вышел?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 21:23
#15336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Алавиты- это лицемеры, притворяются мусульманами

это прямые исламизированые потомки киликийских армян.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 22:10
#15337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая

И?
Что там такого?
Когда русские были в Гостомеле и Байден сдал Украину, даже когда еще стингеры пару штук дал для понтов, ведь Украина сама отбросила войска оккупантов и без всяких Польш и Райнметалов с Германии и прочих.
Потом Байден в течении пары лет давал по ложечке вооружений, чтоб Украина лишь только держалась.
Но за это время растут заводы как в Ойропе, так и в самой Украине заводов по военной технике, Томагавки и новые Рэперы9ки все равно не дадут.
Так что Украина будет вполне справляться и без этого, да, в Ойропе снаряды дороже, но процент с запасов золотовалюты России в Ойропе немного решит эти проблемы.
Посмотрим.
Вы же говорили за три дня украинцев как нацию уничтожат, а уже скоро справим трехлетие.

[Исправлено: 111, 08.12.2024 - 23:11]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25506
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 22:32
#15338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
скоро справим трехлетие.

Много не пей, когда будешь отмечать :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 22:49
#15339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Много не пей, когда будешь отмечать

Наоборот думаю, великое событие сделал Путин, уничтожил по словам Трампа миллион русскоязычных.
Еще 58, то ли 48 тысяч без вести пропавших по словам Путина поемянницы, русских, а значит погибших и сгоревших в танках или на моциках..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 23:16
#15340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Ожидание и реальность..




[Исправлено: 111, 09.12.2024 - 00:16]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 23:20
#15341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, где Орешкин?


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 23:31
#15342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, вот она дружба.

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 23:40
#15343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встретились два неудачника, интересно, кто из них нагрел Путина на бабки больше?

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 23:44
#15344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За сегодня у меня опять больше всех лайков
Ведь я прав получается?

Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 23:55
#15345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
За сегодня у меня опять больше всех лайков

-----Да когда ты уже перестанешь имя племянника тут полоскать ?????????
Профайл
Страница 1023 из 1023«1...102110221023
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS