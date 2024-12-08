Отправлено: - 20:45

Kairat stayer:

Если выше посмотреть хронологию, я разве к вам обращался. Со своим граммофонством влезли и отмечаете что вам пофиг, некрасиво же получилось, вроде культурный человек

Цитата:Да, вы обращались именно ко мне, в #15314, отвечали на мой вопрос.