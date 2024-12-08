Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. Об этом заявил избранный американской лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.
«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи [сколько получала раньше]», — рассказал 47-й американский президент.
maxsaf: Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая
И? Что там такого? Когда русские были в Гостомеле и Байден сдал Украину, даже когда еще стингеры пару штук дал для понтов, ведь Украина сама отбросила войска оккупантов и без всяких Польш и Райнметалов с Германии и прочих. Потом Байден в течении пары лет давал по ложечке вооружений, чтоб Украина лишь только держалась. Но за это время растут заводы как в Ойропе, так и в самой Украине заводов по военной технике, Томагавки и новые Рэперы9ки все равно не дадут. Так что Украина будет вполне справляться и без этого, да, в Ойропе снаряды дороже, но процент с запасов золотовалюты России в Ойропе немного решит эти проблемы. Посмотрим. Вы же говорили за три дня украинцев как нацию уничтожат, а уже скоро справим трехлетие.
Наоборот думаю, великое событие сделал Путин, уничтожил по словам Трампа миллион русскоязычных. Еще 58, то ли 48 тысяч без вести пропавших по словам Путина поемянницы, русских, а значит погибших и сгоревших в танках или на моциках..
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