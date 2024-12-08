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12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально значимыми. Теперь их будут субсидировать из бюджета
12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально значимыми. Теперь их будут субсидировать из бюджета
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