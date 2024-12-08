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≡ 12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально значимыми. Теперь их будут субсидировать из бюджета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50682
12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально значимыми. Теперь их будут субсидировать из бюджета
Отправлено: 08.12.24 - 18:37
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Юрий Итемгенов отметил, что все расчеты достоверные, и попросил признать маршруты социально значимыми. Сейчас тариф по безналичной оплате - 100 тенге с взрослого человека. Разницу между рассчитанным тарифом и реальным и будет компенсировать акимат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42539
Re: 12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально...
Отправлено: 08.12.24 - 18:37
#1
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А где 120?
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