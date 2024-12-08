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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:49
Цитата:
Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего не один . Просто вы как большой граммофон, не особо вникая в тонкости, воспроизводите из года в год практически одно и тоже...
Скорее всего не один . Просто вы как большой граммофон, не особо вникая в тонкости, воспроизводите из года в год практически одно и тоже...
Цитата:
maxsaf:
Поджопники раздавать некому. Скучно и неинтересно
Поджопники раздавать некому. Скучно и неинтересно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:52
Цитата:
Он не шиит, забыл,как ответвление называется. А вообще у тиранов и диктаторов нет ни национальности,ни вероисповедания, это сугубо моё мнение!
Kairat stayer:
Б.Асад (шииты
Б.Асад (шииты
Он не шиит, забыл,как ответвление называется. А вообще у тиранов и диктаторов нет ни национальности,ни вероисповедания, это сугубо моё мнение!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:54
Возможно салафит, 80 процентов в правительственной армии были шииты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:57
Гугл отмечает, что Башар Асад является представителем алавитской ветви ислама, которая является одной из форм шиитского ислама.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:59
Тоже информация из интерната: Сирийская правительственная армия под руководством Башара Асада в основном состоит из людей, придерживающихся различных этнических и религиозных групп. Однако большая часть руководящих позиций в армии, а также основные военные подразделения, в том числе элитные части, включаются в состав алавитской общины, к которой принадлежит сам Асад.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 25490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:05
Цитата:
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг
Kairat stayer:
В данном случае к власти приходят мусульмане сунниты, как и мы казахи. А Б.Асад (шииты поддерживаемые Ираном и Россией) со своими союзниками ранее осуществляли ковровые бомбардировки, где погибали наши братья и сёстры. Но последние хотят чтобы там был мир, на подконтрольной им территориях, даже не преследуют сторонников Б.Асада, хотят с Израилем дружить во благо народов проживающих в Сирии и.т.д.
В данном случае к власти приходят мусульмане сунниты, как и мы казахи. А Б.Асад (шииты поддерживаемые Ираном и Россией) со своими союзниками ранее осуществляли ковровые бомбардировки, где погибали наши братья и сёстры. Но последние хотят чтобы там был мир, на подконтрольной им территориях, даже не преследуют сторонников Б.Асада, хотят с Израилем дружить во благо народов проживающих в Сирии и.т.д.
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:12
Цитата:
Так, я с благими намерениями, не только же, вы один граммофон, среди читателей, форумных грамотеев - сказочников и граммофонов хватает, которые смотрят федеральные каналы РФ, чтобы они тоже понимали .
maxsaf:
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг
Так, я с благими намерениями, не только же, вы один граммофон, среди читателей, форумных грамотеев - сказочников и граммофонов хватает, которые смотрят федеральные каналы РФ, чтобы они тоже понимали .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:18
Цитата:
Если выше посмотреть хронологию, я разве к вам обращался. Со своим граммофонством влезли и отмечаете что вам пофиг, некрасиво же получилось, вроде культурный человек .
maxsaf:
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг
Если выше посмотреть хронологию, я разве к вам обращался. Со своим граммофонством влезли и отмечаете что вам пофиг, некрасиво же получилось, вроде культурный человек .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:51
Алавиты- это лицемеры, притворяются мусульманами, вышли из шиитской ветви,но не считают уже себя шиитами. Это какая то мутная секта, каким то образом связанная с французами, которые их поддержали когда то, если интересно лучше у Ю.Я.Бондаренко спросить, как раз его тема.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:54
Их не очень много,но вся власть в САР и в сирийской армии им принадлежит или принадлежала. Это тоже один из источников волнений!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:57
Цитата:
Да выше ГУГЛ так отмечает, однако, их песенка уже спета!
saba:
Их не очень много, но вся власть в САР и в сирийской армии им принадлежит или принадлежала. Это тоже один из источников волнений!
Их не очень много, но вся власть в САР и в сирийской армии им принадлежит или принадлежала. Это тоже один из источников волнений!
Да выше ГУГЛ так отмечает, однако, их песенка уже спета!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42536
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 14:58
Аллаху Акбар!
Путин кет от мусульман!
Путин кет от мусульман!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42536
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 15:02
Войска Величайшего геостратега Путина с позором бежали от войск мусульман, как когда то в Карабахе.
Хорошая многоходовочка и всё по плану..
Хорошая многоходовочка и всё по плану..
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