Отправлено: - 12:05

Kairat stayer:

В данном случае к власти приходят мусульмане сунниты, как и мы казахи. А Б.Асад (шииты поддерживаемые Ираном и Россией) со своими союзниками ранее осуществляли ковровые бомбардировки, где погибали наши братья и сёстры. Но последние хотят чтобы там был мир, на подконтрольной им территориях, даже не преследуют сторонников Б.Асада, хотят с Израилем дружить во благо народов проживающих в Сирии и.т.д.

Цитата:Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг