Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...

Отправлено: - 18:34

Вот вам наглядно видно, насколько можно доверять свои интересы государственным чиновникам! Это свидетельствуют насколько слабое гос-во, если слуги гос-ва не могут или не хотят контролировать сложившуюся ситуацию с ценообразованием в связи, а пускают пыль в глаза населению, демонстрируя всем как они вообще могут быть "хамелеонами"! Связисты(операторы) знают, что гос-во жалостливое и никогда не накажет их за "не пыльное обещание", больше штрафа. То есть явно видно, что "верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому". Вот вам и единство, справедливость, закон и порядок, если не могут решить проблему ради своего населения, среди которых есть конечно богатые особи и могут позволить кусок масла с сыром! Неужели нельзя издать закон позволяющий регулирование тарифов, исходя от среднемесячного дохода среднестатистического казахстанца, минусуя инфляционный курс. Операторы с голода не пухнут. Опять нужен пинок Президента РК, по-другому слуги не понимают, сложившуюся ситуацию в этом сегменте.