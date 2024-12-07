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Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало заявление
Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50681
Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало заявление
Отправлено: 07.12.24 - 15:49
"В результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года", - говорится в сообщении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4591
Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...
Отправлено: 07.12.24 - 15:49
Надо поставить памятник работникам Министерства!
Сумели договориться...
Сумели договориться...
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 185
Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...
Отправлено: 07.12.24 - 17:47
Однажды В.И. Ленин сказал: Если предложить хорошую цену, капиталисты продадут и саму веревку, на которой их же и повесят. Как кратко и в тоже время обьёмно сказанно....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6910
Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...
Отправлено: 07.12.24 - 17:55
Цитата://Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив", - подчеркнули в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.//
Цитата:
Б..ть, надо же- прямо слов нет, одни эмоции:- какие ГЕРОИ и радетели народных интересов: - сумели договориться с капиталистами, аж на целых ДВАДЦАТЬ ТРИ дня !!
А, нельзя было договориться хотя бы до 13 января, до Старого Нового года ??
Цитата:
bgb:
поставить памятник работникам Министерства!
поставить памятник работникам Министерства!
Б..ть, надо же- прямо слов нет, одни эмоции:- какие ГЕРОИ и радетели народных интересов: - сумели договориться с капиталистами, аж на целых ДВАДЦАТЬ ТРИ дня !!
А, нельзя было договориться хотя бы до 13 января, до Старого Нового года ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 515
Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...
Отправлено: 07.12.24 - 18:34
Вот вам наглядно видно, насколько можно доверять свои интересы государственным чиновникам! Это свидетельствуют насколько слабое гос-во, если слуги гос-ва не могут или не хотят контролировать сложившуюся ситуацию с ценообразованием в связи, а пускают пыль в глаза населению, демонстрируя всем как они вообще могут быть "хамелеонами"! Связисты(операторы) знают, что гос-во жалостливое и никогда не накажет их за "не пыльное обещание", больше штрафа. То есть явно видно, что "верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому". Вот вам и единство, справедливость, закон и порядок, если не могут решить проблему ради своего населения, среди которых есть конечно богатые особи и могут позволить кусок масла с сыром! Неужели нельзя издать закон позволяющий регулирование тарифов, исходя от среднемесячного дохода среднестатистического казахстанца, минусуя инфляционный курс. Операторы с голода не пухнут. Опять нужен пинок Президента РК, по-другому слуги не понимают, сложившуюся ситуацию в этом сегменте.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1311
Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...
Отправлено: 07.12.24 - 22:27
Но зато как было анонсировано, громко, по всем СМИ -раскрыт ценовой сговор, операторы предупреждены о недопустимости, антимонопольный возбудился... А кончилось все пшиком.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25490
Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...
Отправлено: 07.12.24 - 22:43
Цитата:
Накинут в январе
(До конца года осталось 23 дня).
Накинут в январе
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7259
Re: Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало...
Отправлено: 08.12.24 - 13:19
Недавно, один чел заявил:я бросил пить и ни разу в декабре в рот не взял,хотя на дворе было первое декабря. Так и тут, расценки не повысят до конца года. Видимо,не смогли договориться за следующий год, там и в марте обьявят о повышении и этому нет конца и края
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