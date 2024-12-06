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≡ Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе переселения в Костанайскую область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50681
Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе переселения в Костанайскую область
Отправлено: 06.12.24 - 11:59
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Поселившись в селе Айет, подсудимая придумала схему, чтобы получить сертификат экономической мобильности на приобретение жилья в селе Оренбургское района Б. Майлина. Но жить здесь она фактически не собиралась.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
393
Re: Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе...
Отправлено: 06.12.24 - 11:59
#1
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Голь на выдумки хитра
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
648
Re: Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе...
Отправлено: 06.12.24 - 12:03
#2
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и постоянно выпячивают в качестве смягчающего обстоятельства наличие детей. Складывается впечатление, что ими прикрываются как бронежилетом бойцы на передовой.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
515
Re: Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе...
Отправлено: 06.12.24 - 13:40
#3
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Цитата:
рихард:
и постоянно выпячивают в качестве смягчающего обстоятельства наличие детей. Складывается впечатление, что ими прикрываются как бронежилетом бойцы на передовой.

В жалостливом гос-ве для преступников всех мастей нет справедливого наказания, а есть только жалобы, что они совершают преступления из-за детей, из-за плохого здоровья, от нехватки денег. Преступники будущие прекрасно знают, что они живут в жалостливом гос-ве, поскольку даже коррупционеров осуждают к штрафам, а убийцам вообще условно или небольшой срок, если в суде будет талдычить перед судьей, что детей не с кем оставить, если его(её) лишат свободы, то дети умрут или сгорят при пожаре. Вот такие законы и наказания заставляют население страны не доверять депутатам Парламента!
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1408
Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе переселения в Костанайскую область
Отправлено: 08.12.24 - 13:04
#4
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А остальных "переселенцев" не проверяли? Сдаётся мне что очень многие только деньги получают

[Исправлено: Тот самый, 08.12.2024 - 14:05]
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