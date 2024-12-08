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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:49
#15316
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Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего не один . Просто вы как большой граммофон, не особо вникая в тонкости, воспроизводите из года в год практически одно и тоже...


Цитата:
maxsaf:
Поджопники раздавать некому. Скучно и неинтересно


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6333
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:52
#15317
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Цитата:
Kairat stayer:
Б.Асад (шииты

Он не шиит, забыл,как ответвление называется. А вообще у тиранов и диктаторов нет ни национальности,ни вероисповедания, это сугубо моё мнение!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:54
#15318
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Возможно салафит, 80 процентов в правительственной армии были шииты.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:57
#15319
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Гугл отмечает, что Башар Асад является представителем алавитской ветви ислама, которая является одной из форм шиитского ислама.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:59
#15320
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Тоже информация из интерната: Сирийская правительственная армия под руководством Башара Асада в основном состоит из людей, придерживающихся различных этнических и религиозных групп. Однако большая часть руководящих позиций в армии, а также основные военные подразделения, в том числе элитные части, включаются в состав алавитской общины, к которой принадлежит сам Асад.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:05
#15321
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Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае к власти приходят мусульмане сунниты, как и мы казахи. А Б.Асад (шииты поддерживаемые Ираном и Россией) со своими союзниками ранее осуществляли ковровые бомбардировки, где погибали наши братья и сёстры. Но последние хотят чтобы там был мир, на подконтрольной им территориях, даже не преследуют сторонников Б.Асада, хотят с Израилем дружить во благо народов проживающих в Сирии и.т.д.

Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:12
#15322
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Цитата:
maxsaf:
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг


Так, я с благими намерениями, не только же, вы один граммофон, среди читателей, форумных грамотеев - сказочников и граммофонов хватает, которые смотрят федеральные каналы РФ, чтобы они тоже понимали :-P :-P :-P .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:18
#15323
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Цитата:
maxsaf:
Зачем вы мне все это рассказываете? Я вроде достаточно ясно дал понять - мне пофиг


Если выше посмотреть хронологию, я разве к вам обращался. Со своим граммофонством влезли и отмечаете что вам пофиг, некрасиво же получилось, вроде культурный человек :lol: :lol: :lol: .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6333
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:51
#15324
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Алавиты- это лицемеры, притворяются мусульманами, вышли из шиитской ветви,но не считают уже себя шиитами. Это какая то мутная секта, каким то образом связанная с французами, которые их поддержали когда то, если интересно лучше у Ю.Я.Бондаренко спросить, как раз его тема.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6333
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:54
#15325
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Их не очень много,но вся власть в САР и в сирийской армии им принадлежит или принадлежала. Это тоже один из источников волнений!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 12:57
#15326
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Цитата:
saba:
Их не очень много, но вся власть в САР и в сирийской армии им принадлежит или принадлежала. Это тоже один из источников волнений!


Да выше ГУГЛ так отмечает, однако, их песенка уже спета!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42536
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 14:58
#15327
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Аллаху Акбар!
Путин кет от мусульман!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42536
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 15:02
#15328
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Войска Величайшего геостратега Путина с позором бежали от войск мусульман, как когда то в Карабахе.
Хорошая многоходовочка и всё по плану..


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