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≡ Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50681
Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае?
Отправлено: 08.12.24 - 11:44
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План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 11 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в четырех районах областного центра.
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§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
209
Re: Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае?
Отправлено: 08.12.24 - 11:44
#1
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