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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 00:12
Цитата:
Поджопники раздавать некому. Скучно и неинтересно
Kairat stayer:
Не за кем гнаться и не на кого жаловаться
Не за кем гнаться и не на кого жаловаться
Поджопники раздавать некому. Скучно и неинтересно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 04:52
Цитата:
Поработав на заправке я понял,как я люблю алкоголиков! Они тихо сидят(может не тихо) , но в четыре утра они никогда не приедут заправляться , тем более когда такой противный ветер,как сегодня дует!
Карачун:
свой алкоголизм
свой алкоголизм
Поработав на заправке я понял,как я люблю алкоголиков! Они тихо сидят(может не тихо) , но в четыре утра они никогда не приедут заправляться , тем более когда такой противный ветер,как сегодня дует!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 04:55
Цитата:
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет, чтобы переубедить Скептика? А то не даст Скептик разрешение Путину договор о мире подписывать и всё!Все надежды Трампа рухнут!
Skeptic:
всесилие Трампа меня
всесилие Трампа меня
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет, чтобы переубедить Скептика? А то не даст Скептик разрешение Путину договор о мире подписывать и всё!Все надежды Трампа рухнут!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 04:59
Цитата:
А это с любимого многими СССР началось, хотя вру, ещё наверное с Российской империи, алкогольная статья доходов всегда была важнейшим источником пополнения бюджета!
Эл-починно:
В Казахстане курильщики и выпивохи, платят
В Казахстане курильщики и выпивохи, платят
А это с любимого многими СССР началось, хотя вру, ещё наверное с Российской империи, алкогольная статья доходов всегда была важнейшим источником пополнения бюджета!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 05:05
Ответ Simkst,нам уже никак не развязаться в ближайшее время с Россией! Когда Путин приезжал,они с Токаевым договорились оставить +7, в телефонном обозначении стран. Теперь недавно прочитал, на Австралия оупен, билеты онлайн нельзя заказывать, потому что мы из одной зоны с Россией! Наши богатые начали возмущаться, а им сказали нет! А то зловредные россияне под личиной безобидных казахов проникнуть в Австралию могут!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 07:31
Цитата:
Сколько Баев пострадало от семёрки? Три?))
saba:
Наши богатые начали возмущаться, а им сказали нет! А то зловредные россияне под личиной безобидных казахов проникнуть в Австралию могут!
Наши богатые начали возмущаться, а им сказали нет! А то зловредные россияне под личиной безобидных казахов проникнуть в Австралию могут!
Сколько Баев пострадало от семёрки? Три?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 07:54
Цитата:
а как же!? обязательно приедет. нифига себе такой центр принятия решений обойти стороной! да ему в америке импичмент объявят если не приедет.
saba:
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет...?
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет...?
а как же!? обязательно приедет. нифига себе такой центр принятия решений обойти стороной! да ему в америке импичмент объявят если не приедет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 07:58
Цитата:
сколько бы не пострадало это граждане РК испытывающие неудобства из-за дури РФ
maxsaf:
Сколько Баев пострадало от семёрки? Три?))
Сколько Баев пострадало от семёрки? Три?))
сколько бы не пострадало это граждане РК испытывающие неудобства из-за дури РФ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 08:19
Цитата:
Передайте, пусть берут номерок и в очередь, к остальным пострадавшим ))
Карачун:
сколько бы не пострадало это граждане РК испытывающие неудобства из-за дури РФ
сколько бы не пострадало это граждане РК испытывающие неудобства из-за дури РФ
Передайте, пусть берут номерок и в очередь, к остальным пострадавшим ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 08:54
Цитата:
ничего я им передавать не буду. едва ли их мнение "любителей-писать-в-компот" по любому поводу или вовсе без оного интересует.
maxsaf:
Передайте, пусть берут номерок и в очередь, к остальным пострадавшим
Передайте, пусть берут номерок и в очередь, к остальным пострадавшим
ничего я им передавать не буду. едва ли их мнение "любителей-писать-в-компот" по любому поводу или вовсе без оного интересует.
(Полноправные пользователи)
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- 15790
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 09:11
Цитата:
Сайлау да уже кусать не кого, три русских осталось в стране которые в близжащие 10 лет уедут. А на казахском языке уже давно все в общественных местах разговаривают без всякого челенджа из тиктока)
Так что все норм.
Видимо,хотят русскоязычных ущепнуть больней
Сайлау да уже кусать не кого, три русских осталось в стране которые в близжащие 10 лет уедут. А на казахском языке уже давно все в общественных местах разговаривают без всякого челенджа из тиктока)
Так что все норм.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 10:34
Цитата:
Скептик живёт в мире своих фантазий и иллюзий, товарищ Трамп непредсказуем, на рожон лучше никому не стоит лезть, ни его превосходительству и ни Скептику. Как поговаривает Виталий: Россия щедрая душа, всем помогает. В связи с тем, что скоро под натиском повстанцев падёт Дамаск, походу говоря метафорически очередной халиф, вслед за отдельными царьками и ханами, которые ранее нашли там пристанище, побежит в Первопрестольную, говорят семья уже там. Хотя убежище Б.Асаду предлагают саудиты и Иордания .
[Исправлено: Kairat stayer, 08.12.2024 - 11:36]
saba:
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет, чтобы переубедить Скептика? А то не даст Скептик разрешение Путину договор о мире подписывать и всё!Все надежды Трампа рухнут!
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет, чтобы переубедить Скептика? А то не даст Скептик разрешение Путину договор о мире подписывать и всё!Все надежды Трампа рухнут!
Скептик живёт в мире своих фантазий и иллюзий, товарищ Трамп непредсказуем, на рожон лучше никому не стоит лезть, ни его превосходительству и ни Скептику. Как поговаривает Виталий: Россия щедрая душа, всем помогает. В связи с тем, что скоро под натиском повстанцев падёт Дамаск, походу говоря метафорически очередной халиф, вслед за отдельными царьками и ханами, которые ранее нашли там пристанище, побежит в Первопрестольную, говорят семья уже там. Хотя убежище Б.Асаду предлагают саудиты и Иордания .
[Исправлено: Kairat stayer, 08.12.2024 - 11:36]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:11
Цитата:
Кому-то ещё кроме меня пофиг, или я один такой?
Kairat stayer:
В связи с тем, что скоро под натиском повстанцев падёт Дамаск
В связи с тем, что скоро под натиском повстанцев падёт Дамаск
Кому-то ещё кроме меня пофиг, или я один такой?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:31
Цитата:
Скорее всего не один .
Просто вы как большой граммофон, не особо вникая в тонкости, воспроизводите из года в год практически одно и тоже.
В данном случае к власти приходят мусульмане сунниты, как и мы казахи. А Б.Асад (шииты поддерживаемые Ираном и Россией) со своими союзниками ранее осуществляли ковровые бомбардировки, где погибали наши братья и сёстры. Но последние хотят чтобы там был мир, на подконтрольной им территориях, даже не преследуют сторонников Б.Асада, хотят с Израилем дружить во благо народов проживающих в Сирии и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.12.2024 - 12:33]
maxsaf:
Кому-то ещё кроме меня пофиг, или я один такой?
Кому-то ещё кроме меня пофиг, или я один такой?
Скорее всего не один .
Просто вы как большой граммофон, не особо вникая в тонкости, воспроизводите из года в год практически одно и тоже.
В данном случае к власти приходят мусульмане сунниты, как и мы казахи. А Б.Асад (шииты поддерживаемые Ираном и Россией) со своими союзниками ранее осуществляли ковровые бомбардировки, где погибали наши братья и сёстры. Но последние хотят чтобы там был мир, на подконтрольной им территориях, даже не преследуют сторонников Б.Асада, хотят с Израилем дружить во благо народов проживающих в Сирии и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.12.2024 - 12:33]
s
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:40
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[Исправлено: simkst, 08.12.2024 - 12:41]
[Исправлено: simkst, 08.12.2024 - 12:41]
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