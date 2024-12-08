Отправлено: - 10:34

saba:

Мне интересно, Трамп в Костанай приедет, чтобы переубедить Скептика? А то не даст Скептик разрешение Путину договор о мире подписывать и всё!Все надежды Трампа рухнут!

[Исправлено: Kairat stayer, 08.12.2024 - 11:36]

Цитата:Скептик живёт в мире своих фантазий и иллюзий, товарищ Трамп непредсказуем, на рожон лучше никому не стоит лезть, ни его превосходительству и ни Скептику. Как поговаривает Виталий: Россия щедрая душа, всем помогает. В связи с тем, что скоро под натиском повстанцев падёт Дамаск, походу говоря метафорически очередной халиф, вслед за отдельными царьками и ханами, которые ранее нашли там пристанище, побежит в Первопрестольную, говорят семья уже там. Хотя убежище Б.Асаду предлагают саудиты и Иордания