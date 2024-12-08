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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 00:12
#15301
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Цитата:
Kairat stayer:
Не за кем гнаться и не на кого жаловаться

Поджопники раздавать некому. Скучно и неинтересно :-(
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6332
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 04:52
#15302
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Цитата:
Карачун:
свой алкоголизм

Поработав на заправке я понял,как я люблю алкоголиков! Они тихо сидят(может не тихо) , но в четыре утра они никогда не приедут заправляться , тем более когда такой противный ветер,как сегодня дует!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6332
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 04:55
#15303
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Цитата:
Skeptic:
всесилие Трампа меня

Мне интересно, Трамп в Костанай приедет, чтобы переубедить Скептика? А то не даст Скептик разрешение Путину договор о мире подписывать и всё!Все надежды Трампа рухнут!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6332
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 04:59
#15304
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Цитата:
Эл-починно:
В Казахстане курильщики и выпивохи, платят

А это с любимого многими СССР началось, хотя вру, ещё наверное с Российской империи, алкогольная статья доходов всегда была важнейшим источником пополнения бюджета!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6332
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 05:05
#15305
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Ответ Simkst,нам уже никак не развязаться в ближайшее время с Россией! Когда Путин приезжал,они с Токаевым договорились оставить +7, в телефонном обозначении стран. Теперь недавно прочитал, на Австралия оупен, билеты онлайн нельзя заказывать, потому что мы из одной зоны с Россией! Наши богатые начали возмущаться, а им сказали нет! А то зловредные россияне под личиной безобидных казахов проникнуть в Австралию могут!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 07:31
#15306
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Цитата:
saba:
Наши богатые начали возмущаться, а им сказали нет! А то зловредные россияне под личиной безобидных казахов проникнуть в Австралию могут!

Сколько Баев пострадало от семёрки? Три?))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1094
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 07:54
#15307
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Цитата:
saba:
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет...?

а как же!? обязательно приедет. нифига себе такой центр принятия решений обойти стороной! да ему в америке импичмент объявят если не приедет.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1094
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 07:58
#15308
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Цитата:
maxsaf:
Сколько Баев пострадало от семёрки? Три?))

сколько бы не пострадало это граждане РК испытывающие неудобства из-за дури РФ
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 08:19
#15309
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Цитата:
Карачун:
сколько бы не пострадало это граждане РК испытывающие неудобства из-за дури РФ

Передайте, пусть берут номерок и в очередь, к остальным пострадавшим ))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1094
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 08:54
#15310
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Цитата:
maxsaf:
Передайте, пусть берут номерок и в очередь, к остальным пострадавшим

ничего я им передавать не буду. едва ли их мнение "любителей-писать-в-компот" по любому поводу или вовсе без оного интересует.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15790
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 09:11
#15311
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Цитата:
Видимо,хотят русскоязычных ущепнуть больней

Сайлау да уже кусать не кого, три русских осталось в стране которые в близжащие 10 лет уедут. А на казахском языке уже давно все в общественных местах разговаривают без всякого челенджа из тиктока)
Так что все норм.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6118
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 10:34
#15312
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Цитата:
saba:
Мне интересно, Трамп в Костанай приедет, чтобы переубедить Скептика? А то не даст Скептик разрешение Путину договор о мире подписывать и всё!Все надежды Трампа рухнут!


Скептик живёт в мире своих фантазий и иллюзий, товарищ Трамп непредсказуем, на рожон лучше никому не стоит лезть, ни его превосходительству и ни Скептику. Как поговаривает Виталий: Россия щедрая душа, всем помогает. В связи с тем, что скоро под натиском повстанцев падёт Дамаск, походу говоря метафорически очередной халиф, вслед за отдельными царьками и ханами, которые ранее нашли там пристанище, побежит в Первопрестольную, говорят семья уже там. Хотя убежище Б.Асаду предлагают саудиты и Иордания 8-) 8-) 8-).

[Исправлено: Kairat stayer, 08.12.2024 - 11:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:11
#15313
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Цитата:
Kairat stayer:
В связи с тем, что скоро под натиском повстанцев падёт Дамаск

Кому-то ещё кроме меня пофиг, или я один такой?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6118
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:31
#15314
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Цитата:
maxsaf:
Кому-то ещё кроме меня пофиг, или я один такой?


Скорее всего не один :lol: :lol: :lol: .
Просто вы как большой граммофон, не особо вникая в тонкости, воспроизводите из года в год практически одно и тоже.
В данном случае к власти приходят мусульмане сунниты, как и мы казахи. А Б.Асад (шииты поддерживаемые Ираном и Россией) со своими союзниками ранее осуществляли ковровые бомбардировки, где погибали наши братья и сёстры. Но последние хотят чтобы там был мир, на подконтрольной им территориях, даже не преследуют сторонников Б.Асада, хотят с Израилем дружить во благо народов проживающих в Сирии и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.12.2024 - 12:33]
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 11:40
#15315
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[Исправлено: simkst, 08.12.2024 - 12:41]
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