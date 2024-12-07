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≡ Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов продуктов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50680
Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов продуктов
Отправлено: 07.12.24 - 19:06
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Среди них в том числе сахар, творог и мясо птицы. Какие продовольственные товары всё ещё импортирует Казахстан, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его данным, практически по всем основным продуктам питания страна обеспечивает себя сама.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1737
Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...
Отправлено: 07.12.24 - 19:06
#1
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Среди них в том числе сахар, творог и мясо птицы. Какие продовольственные товары всё ещё импортирует Казахстан, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

.....в знак солидарности,патриотизма и поддержки отечественного производителя товаров призываю патриотов нашей страны отказатся от соседского сахара,творога и мяса птицы.....Абайка,Кайрат,боярышникова,Марик присоединяйтесь..... ;-) ;-) ;-)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
515
Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...
Отправлено: 07.12.24 - 19:32
#2
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Министр Минсельхоза прямо удивил нас данной информацией перед новым годом! Самое главное он не сказал, что он как глава ведомства экспортирует на момент дачи информации и какие именно товары: наверное яйца, сахар, творог и мясо птицы? Интересно еще какие экспортирует, если все землевладельцы сеют только пшеницу, бизнесмены выращивают кур, несущих яйца, не хотят выращивать ни коров, ни лошадей, ни овец для шашлыка, ни свиней, ни кроликов, ни рыбу, хотя озер хоть отбавляй! Поэтому как ни садитесь, в музыканты не годитесь! Тут мозги и ответственность нужна, чтобы экспорт был на уровне, чтобы доллар сам потек в казну гос-ва! А тут насобирали налоги или доход от продажи полезных ископаемых и сразу тратят на строительство складов для хранения мяса кур, сахара, творога, сыра, рыбы, капусты, и потом закупают из иностранных стран! Купил как в магазине и не надо ничего выращивать, возиться, то есть видно, что страна потребитель и приучила граждан не работать на земле и беречь её, сделала их иждивенцами, давая АСП и тому подобное, а только увеличивая праздники, и спортивные соревнования по выпеканию баурсаков. Никто не против баурсаков, но зачем вам книга Гиннеса, если толком никто не работает. Возможно будет с таким мышлением и попадем в книгу Гиннеса, как страна-праздник!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6910
Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов продуктов
Отправлено: 07.12.24 - 21:04
#3
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Цитата:
абике:
Министр Минсельхоза прямо удивил нас данной информацией перед новым годом!


Всё это чихня- он , этот министр НИЧЕГО не решает- и без него все знают что нужно, а что и не нужно завозить.
Самое главное: - есть ли у него гражданское мужество человека ( кстати продекларированного в ихнем кодексе гос. служащего) и ЧЕСТЬ гос.чиновника САМОСТОЯТЕЛЬНО подать прошение президенту, об ОТСТАВКЕ, после вынесения судом обвинительного приговора в отношении его непосредственного подчинённого по страшный коррупционной статье.
Лично я думаю-что НЕ ПОДАСТ и ( казахские гос.чиновники морально - ДЕГРАДИРОВАНЫ) - будет смотреть в рот президенту и в тайне молить его о сохранении своего поста.

[Исправлено: ACROS, 07.12.2024 - 22:05]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11461
Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...
Отправлено: 07.12.24 - 23:36
#4
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----****Особое внимание хотят уделить обеспечению авиаперевозки экспортной отечественной продукции.*** - это же какая стоимость будет , если баранов на самолете перевозить ?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1737
Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...
Отправлено: 07.12.24 - 23:52
#5
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Цитата:
Гога:
----****Особое внимание хотят уделить обеспечению авиаперевозки экспортной отечественной продукции.*** - это же какая стоимость будет , если баранов на самолете перевозить ?


.......мы боготая страна издержки нам не почём,мы теперь многовекторные,можно самолётом из австралии или этой зеландии новАй,аль америцы южной там табуны живности бесхозные бродят... :-) :-) :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25488
Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов продуктов
Отправлено: 08.12.24 - 00:10
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
в знак солидарности,патриотизма и поддержки отечественного производителя товаров призываю патриотов нашей страны отказатся от соседского сахара,творога и мяса птицы.....Абайка,Кайрат,боярышникова,Марик присоединяйтесь.....

А заодно и от русского языка. Будет максимально патриотичных челлендж 8-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1579
Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов продуктов
Отправлено: 08.12.24 - 00:13
#7
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Цитата:
А заодно и от русского языка. Источник:

ну это уже к редакции вопрос

[Исправлено: electro, 08.12.2024 - 00:14]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6330
Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...
Отправлено: 08.12.24 - 05:15
#8
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Я в уме перебрал что я беру из списка. Творог "Село Лесное", куры из Астаны, фирму не помню, магазин их рядом, на развес без подложек продают, сыр садчиковский "Мраморный" мне нравится, яйца "Коко" в последний раз брал, вот сахар не знаю чей! Министр в каких магазинах затаривается?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6330
Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...
Отправлено: 08.12.24 - 05:17
#9
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Прямо весь из себя патриот я получился! Но я не нарочно, что есть в магазине,то и беру! Отвратительные российские колбасы в магазине есть, но я их не беру не по политическим причинам! Вот соки российские с удовольствием!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15790
Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...
Отправлено: 08.12.24 - 08:40
#10
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Цитата:
Импортозависимость имеется лишь по пяти товарам: сахар – 42%, сыр и творог – 57%, мясо птицы – 73%, колбасные изделия – 60%, рыба – 54%.

Фрукты забыли. Овощи у нас тоже частично импортные. Говядина, свинина тоже зависим от импорта. Нету у нас полностью своих продуктов кроме муки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7258
Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов продуктов
Отправлено: 08.12.24 - 08:47
#11
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На тиктоке запустили челендж (не знаю, правильно ли подобрано слово) во всех общ местах говорить только на казахском. Видимо,хотят русскоязычных ущепнуть больней, однозначно неправильный поступок,ибо мы воспитанные в духе интернациональной дружбы народов не поддерживаем
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25488
Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов продуктов
Отправлено: 08.12.24 - 10:01
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
На тиктоке запустили челендж (не знаю, правильно ли подобрано слово) во всех общ местах говорить только на казахском. Видимо,хотят русскоязычных ущепнуть больней, однозначно неправильный поступок,ибо мы воспитанные в духе интернациональной дружбы народов не поддерживаем

Да тут и без интернациональной дружбы казахоговорящие казахи (странное прозвучало) ущипнут русскоговорящих казахов, которых все ещё предостаточно.
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