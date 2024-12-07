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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:18
Цитата:
Ночь. Я - спать.
Эл-починно:
Ночь. Я - спать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:19
Цитата:
А он точно собирается это делать?
maxsaf:
Трамп не за этим собирается Украину и РФ сажать за стол переговоров.
Трамп не за этим собирается Украину и РФ сажать за стол переговоров.
А он точно собирается это делать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:20
Цитата:
Ну так не честно!
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 23:22]
Skeptic:
Ночь. Я - спать.
Ночь. Я - спать.
Ну так не честно!
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 23:22]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:38
Цитата:
Ну по крайней мере он это пообещал, и уже сейчас движняк чувствуется.
Эл-починно:
А он точно собирается это делать?
А он точно собирается это делать?
Ну по крайней мере он это пообещал, и уже сейчас движняк чувствуется.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:41
Цитата:
Путин же недавно сказал, будучи у вас в гостях, что в Казахстане почти все говорят по русски, тем более там особо не о чем разговаривать. Тыц тыц, и на заслуженный отдых
ACROS:
то по логике - южане и он друг друга не поймут- те на казахском, он на русском
то по логике - южане и он друг друга не поймут- те на казахском, он на русском
Путин же недавно сказал, будучи у вас в гостях, что в Казахстане почти все говорят по русски, тем более там особо не о чем разговаривать. Тыц тыц, и на заслуженный отдых
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:42
Цитата:
Браво, его фанатам самим не стрёмно?
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2024 - 23:45]
ACROS:
Очевидно- в творческой командировке или по простому: - в запое.
Очевидно- в творческой командировке или по простому: - в запое.
Браво, его фанатам самим не стрёмно?
Цитата:
ACROS: до Старого Нового года ??Держи сепара!
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2024 - 23:45]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:46
Цитата:
Благо осталось ждать всего то пару месяцев. Увидим, кто был прав.
Skeptic:
Ваша наивная вера во всесилие Трампа меня умиляет. "он собирается"...
Ваша наивная вера во всесилие Трампа меня умиляет. "он собирается"...
Благо осталось ждать всего то пару месяцев. Увидим, кто был прав.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:49
Цитата:
Выполнение всех этих пунктов (можете ещё 10 сверху добавить) не будет значить для запада вообще ничего, и они не угомонятся. Ещё столько места на земле, где можно нагадить друг другу. можно всю Прибалтику утыкать натовскими базами и ПВО, и демилитаризация Украины будет просто бессмысленной.
Skeptic:
А для России смысл есть. Ибо не выполнение хотя бы одного пункта из озвученных ею условий означает одно - запад не угомонится и война будет продолжена.
А для России смысл есть. Ибо не выполнение хотя бы одного пункта из озвученных ею условий означает одно - запад не угомонится и война будет продолжена.
Выполнение всех этих пунктов (можете ещё 10 сверху добавить) не будет значить для запада вообще ничего, и они не угомонятся. Ещё столько места на земле, где можно нагадить друг другу. можно всю Прибалтику утыкать натовскими базами и ПВО, и демилитаризация Украины будет просто бессмысленной.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:04
Цитата:
Неа! не в курсе. Пятница - это день недели. А кто и как стыдливо прикрываясь обзывает свой алкоголизм мне не досуг расспрашивать. Знаю кто-то называет это "по праздникам", вот день прораба вкупе со священной обязанностью оказывается есть еще.
Skeptic:
Вы разве не в курсе, что "пятница - день прораба"?
Вы разве не в курсе, что "пятница - день прораба"?
Неа! не в курсе. Пятница - это день недели. А кто и как стыдливо прикрываясь обзывает свой алкоголизм мне не досуг расспрашивать. Знаю кто-то называет это "по праздникам", вот день прораба вкупе со священной обязанностью оказывается есть еще.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:14
Цитата:
нет. не собирается.
Эл-починно:
А он точно собирается это делать?
А он точно собирается это делать?
нет. не собирается.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:23
Цитата:
Ну вы там определитесь уже, один говорит собирается, другой - не собирается. Откуда инфа вообще.
Карачун:
нет. не собирается.
нет. не собирается.
Ну вы там определитесь уже, один говорит собирается, другой - не собирается. Откуда инфа вообще.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:25
Цитата:
Технически Карачун прав - Трамп обещал закончить войну за один день. Я лишь развил мысль до разумного варианта. Есть и другой, неразумный - жахнуть из всего, что есть, к вечеру того же дня, если не прекратят. Но об этом варианте даже думать не хочется
Эл-починно:
Ну вы там определитесь уже, один говорит собирается, другой - не собирается. Откуда инфа вообще.
Ну вы там определитесь уже, один говорит собирается, другой - не собирается. Откуда инфа вообще.
Технически Карачун прав - Трамп обещал закончить войну за один день. Я лишь развил мысль до разумного варианта. Есть и другой, неразумный - жахнуть из всего, что есть, к вечеру того же дня, если не прекратят. Но об этом варианте даже думать не хочется
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:29
Цитата:
Почему стыдливо то , тю? Вы ещё петицию в правительство напишите, о запрете продажи алкоголя! Во рассмешили то В Казахстане курильщики и выпивохи, платят больше налогов, чем просто работающие, потому, что чтобы всё это позволить изначально нужно уже работать.
А нефтегазовой иглы на всех не хватит....
Карачун:
А кто и как стыдливо прикрываясь обзывает свой алкоголизм мне не досуг расспрашивать. Знаю кто-то называет это "по праздникам", вот день прораба вкупе со священной обязанностью оказывается есть еще.
А кто и как стыдливо прикрываясь обзывает свой алкоголизм мне не досуг расспрашивать. Знаю кто-то называет это "по праздникам", вот день прораба вкупе со священной обязанностью оказывается есть еще.
Почему стыдливо то , тю? Вы ещё петицию в правительство напишите, о запрете продажи алкоголя! Во рассмешили то В Казахстане курильщики и выпивохи, платят больше налогов, чем просто работающие, потому, что чтобы всё это позволить изначально нужно уже работать.
А нефтегазовой иглы на всех не хватит....
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:32
Цитата:
Поживём увидим, я вообще не понимаю, как можно в здравом уме и далее по тексту, какие то ставки на этого старого маразматика делать. Смешно просто.
maxsaf:
Я лишь развил мысль до разумного
Я лишь развил мысль до разумного
Поживём увидим, я вообще не понимаю, как можно в здравом уме и далее по тексту, какие то ставки на этого старого маразматика делать. Смешно просто.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 00:08
Цитата:
Вот это заявочка)) вообще-то всем миром правят дедушки. Единственное исключение - Зеленский, но что-то вы и его не больно то жалуете
Эл-починно:
Поживём увидим, я вообще не понимаю, как можно в здравом уме и далее по тексту, какие то ставки на этого старого маразматика делать. Смешно просто.
Поживём увидим, я вообще не понимаю, как можно в здравом уме и далее по тексту, какие то ставки на этого старого маразматика делать. Смешно просто.
Вот это заявочка)) вообще-то всем миром правят дедушки. Единственное исключение - Зеленский, но что-то вы и его не больно то жалуете
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