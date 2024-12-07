Отправлено: - 18:42

абике:

он проектирован для спорта, а не для бухалова и торгашей!

Цитата:Всё верно: - надо всё это убрать и что бы не было ВООБЩЕ: - там должен быть только СВЕЖИЙ воздух и ЗДОРОВЫЙ дух.Если кто то хочет элементарно ПОЖРАТЬ шашлыки и ОТКУШАТЬ рюмку водки, то пусть едет в Золотой Фазан; Беш-шеш; и прочие, как изящно выразилась Пикельная Елена- ЖРАЛЬНИ.