Re: Казахстан пока не может отказаться от импорта пяти видов...

Отправлено: - 19:32

Министр Минсельхоза прямо удивил нас данной информацией перед новым годом! Самое главное он не сказал, что он как глава ведомства экспортирует на момент дачи информации и какие именно товары: наверное яйца, сахар, творог и мясо птицы? Интересно еще какие экспортирует, если все землевладельцы сеют только пшеницу, бизнесмены выращивают кур, несущих яйца, не хотят выращивать ни коров, ни лошадей, ни овец для шашлыка, ни свиней, ни кроликов, ни рыбу, хотя озер хоть отбавляй! Поэтому как ни садитесь, в музыканты не годитесь! Тут мозги и ответственность нужна, чтобы экспорт был на уровне, чтобы доллар сам потек в казну гос-ва! А тут насобирали налоги или доход от продажи полезных ископаемых и сразу тратят на строительство складов для хранения мяса кур, сахара, творога, сыра, рыбы, капусты, и потом закупают из иностранных стран! Купил как в магазине и не надо ничего выращивать, возиться, то есть видно, что страна потребитель и приучила граждан не работать на земле и беречь её, сделала их иждивенцами, давая АСП и тому подобное, а только увеличивая праздники, и спортивные соревнования по выпеканию баурсаков. Никто не против баурсаков, но зачем вам книга Гиннеса, если толком никто не работает. Возможно будет с таким мышлением и попадем в книгу Гиннеса, как страна-праздник!