Отправлено: - 22:41

ACROS:

то по логике - южане и он друг друга не поймут- те на казахском, он на русском

Цитата:Путин же недавно сказал, будучи у вас в гостях, что в Казахстане почти все говорят по русски, тем более там особо не о чем разговаривать. Тыц тыц, и на заслуженный отдых