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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:18
#15286
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Цитата:
Эл-починно:

:-) Ночь. Я - спать.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:19
#15287
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Цитата:
maxsaf:
Трамп не за этим собирается Украину и РФ сажать за стол переговоров.

А он точно собирается это делать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:20
#15288
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Цитата:
Skeptic:
Ночь. Я - спать.

Ну так не честно! ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 23:22]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:38
#15289
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Цитата:
Эл-починно:
А он точно собирается это делать?

Ну по крайней мере он это пообещал, и уже сейчас движняк чувствуется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:41
#15290
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Цитата:
ACROS:
то по логике - южане и он друг друга не поймут- те на казахском, он на русском

Путин же недавно сказал, будучи у вас в гостях, что в Казахстане почти все говорят по русски, тем более там особо не о чем разговаривать. Тыц тыц, и на заслуженный отдых :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:42
#15291
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Цитата:
ACROS:
Очевидно- в творческой командировке или по простому: - в запое.

Браво, его фанатам самим не стрёмно? :lol:

Цитата:
ACROS: до Старого Нового года ??
Держи сепара! 8-)

[Исправлено: maxsaf, 07.12.2024 - 23:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:46
#15292
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Цитата:
Skeptic:
Ваша наивная вера во всесилие Трампа меня умиляет. "он собирается"...

Благо осталось ждать всего то пару месяцев. Увидим, кто был прав. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 22:49
#15293
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Цитата:
Skeptic:
А для России смысл есть. Ибо не выполнение хотя бы одного пункта из озвученных ею условий означает одно - запад не угомонится и война будет продолжена.

Выполнение всех этих пунктов (можете ещё 10 сверху добавить) не будет значить для запада вообще ничего, и они не угомонятся. Ещё столько места на земле, где можно нагадить друг другу. :lol: можно всю Прибалтику утыкать натовскими базами и ПВО, и демилитаризация Украины будет просто бессмысленной.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:04
#15294
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Цитата:
Skeptic:
Вы разве не в курсе, что "пятница - день прораба"?

Неа! не в курсе. Пятница - это день недели. А кто и как стыдливо прикрываясь обзывает свой алкоголизм мне не досуг расспрашивать. Знаю кто-то называет это "по праздникам", вот день прораба вкупе со священной обязанностью оказывается есть еще.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:14
#15295
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Цитата:
Эл-починно:
А он точно собирается это делать?

нет. не собирается.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:23
#15296
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Цитата:
Карачун:
нет. не собирается.

Ну вы там определитесь уже, один говорит собирается, другой - не собирается. Откуда инфа вообще. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:25
#15297
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Цитата:
Эл-починно:
Ну вы там определитесь уже, один говорит собирается, другой - не собирается. Откуда инфа вообще.

Технически Карачун прав - Трамп обещал закончить войну за один день. Я лишь развил мысль до разумного варианта. Есть и другой, неразумный - жахнуть из всего, что есть, к вечеру того же дня, если не прекратят. Но об этом варианте даже думать не хочется :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:29
#15298
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Цитата:
Карачун:
А кто и как стыдливо прикрываясь обзывает свой алкоголизм мне не досуг расспрашивать. Знаю кто-то называет это "по праздникам", вот день прораба вкупе со священной обязанностью оказывается есть еще.

Почему стыдливо то , тю? Вы ещё петицию в правительство напишите, о запрете продажи алкоголя! Во рассмешили то 8-) :lol: В Казахстане курильщики и выпивохи, платят больше налогов, чем просто работающие, потому, что чтобы всё это позволить изначально нужно уже работать. ;-)
А нефтегазовой иглы на всех не хватит....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 23:32
#15299
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Цитата:
maxsaf:
Я лишь развил мысль до разумного

Поживём увидим, я вообще не понимаю, как можно в здравом уме и далее по тексту, какие то ставки на этого старого маразматика делать. Смешно просто.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.12.24 - 00:08
#15300
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Цитата:
Эл-починно:
Поживём увидим, я вообще не понимаю, как можно в здравом уме и далее по тексту, какие то ставки на этого старого маразматика делать. Смешно просто.

Вот это заявочка)) вообще-то всем миром правят дедушки. Единственное исключение - Зеленский, но что-то вы и его не больно то жалуете 8-)
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