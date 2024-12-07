Отправлено: - 20:17

bgb:

Даже в статье не отличает понятия: нация, национальность, народ и народность.

Цитата:Автор приводит цитату Бернарда Шоу: "Как здоровый человек не замечает, например своего позвоночника, так и здоровая нация не замечает своей национальности". Что имел в виду это автор, наверное он относит себя к здоровой нации, которая не замечает своей национальности! Смотрите, относится ли он к этой категории, если пишет что свою родину, где он родился, он помнит, и поэтому он не будет казахстанцем, даже если проживает в Казахстане и не указывает в статье, что он в тоже время не иностранец! Зачем такая цитата ему нужна для написания текста или что-то означает, если указывает конкретно "здоровая нация не замечает своей национальности". Получается он заметил, что он другой национальности, проживая в Казахстане, он не казахстанец, которая не является национальностью. Кого он имеет в виду, называя "Титульная нация", наверное госаппарат, вместе с Правительством? Ему не нужно расстраиваться, СССР канул в лету, благодаря Ельцину, Шушкевичу, Кравчуку и раздражаться ради неумех у власти! Думаю, что женщины в будущем учтут и будут рождаться только специалисты, которых население будет само выбирать путем референдумов! Поэтому как бы не было, казахстанцы были и будут, независимо от чьего-то желания и мир они не будут рушить до основания, а зачем!