В последнее время мне всё чаще родственники и друзья предлагают не писать статьи в «Нашу Газету». Причина - нелестные комментарии в мой адрес на сайте ng.kz. В комментариях, оказывается, я только и ностальгирую по СССР, часто ссылаюсь на классиков, предвзято отношусь к бизнесу и даже к казахам. Читать новость
Статья из разряда "пожевал и выплюнул" - ни проглотить, ни переварить. Не только один только автор достиг пожилого возраста, такой дальновидный, с кучей болячек и канул в забытье. Есть еще и почетные граждане, которые тоже обижены тем, что про них забыли, и не воздали до сих пор по заслугам. И куча других, неприметных и скромных, с с более тяжелой судьбой, а порой даже и не дожившие до его возраста. Они не пишут никуда, а живут молча, если живы... Думал, до конца жизни будут носить на руках и петь дифирамбы? Сейчас его творчество напоминает графоманство. Тем более, не читает комменты к своим статьям - значит, чужое мнение его не интересует. Есть два мнения - моё и глупое! Глупцы - те, кто думает не так, как я! Даже в статье не отличает понятия: нация, национальность, народ и народность. В голове только непроходящая тоска по СССР, раздражение на всех и вся, и страх перед настоящим... А что же дальше?
bgb: Даже в статье не отличает понятия: нация, национальность, народ и народность.
Автор приводит цитату Бернарда Шоу: "Как здоровый человек не замечает, например своего позвоночника, так и здоровая нация не замечает своей национальности". Что имел в виду это автор, наверное он относит себя к здоровой нации, которая не замечает своей национальности! Смотрите, относится ли он к этой категории, если пишет что свою родину, где он родился, он помнит, и поэтому он не будет казахстанцем, даже если проживает в Казахстане и не указывает в статье, что он в тоже время не иностранец! Зачем такая цитата ему нужна для написания текста или что-то означает, если указывает конкретно "здоровая нация не замечает своей национальности". Получается он заметил, что он другой национальности, проживая в Казахстане, он не казахстанец, которая не является национальностью. Кого он имеет в виду, называя "Титульная нация", наверное госаппарат, вместе с Правительством? Ему не нужно расстраиваться, СССР канул в лету, благодаря Ельцину, Шушкевичу, Кравчуку и раздражаться ради неумех у власти! Думаю, что женщины в будущем учтут и будут рождаться только специалисты, которых население будет само выбирать путем референдумов! Поэтому как бы не было, казахстанцы были и будут, независимо от чьего-то желания и мир они не будут рушить до основания, а зачем!
Автор, в отличие от комментаторов, действует "без забрала", о чем и говорит, поэтому многое прозвучало размыто, полунамёками. Как по мне, вовсе не стоило этих избитых тем касаться. Но автор он на то и автор, ему виднее, что и как писать. Опять же, автор старался дать развернутый ответ хейтерам по своей позиции, кто хотел понять, понял.
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