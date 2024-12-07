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≡ Николай ВОРОНИН: Время покажет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50679
Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 11:32
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В последнее время мне всё чаще родственники и друзья предлагают не писать статьи в «Нашу Газету». Причина - нелестные комментарии в мой адрес на сайте ng.kz. В комментариях, оказывается, я только и ностальгирую по СССР, часто ссылаюсь на классиков, предвзято отношусь к бизнесу и даже к казахам.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
420
Re: Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 11:32
#1
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Я помню в СССР в столовых была гречка. Большой слипшийся комок, пресный и противный. Каша называлась. Как эта статья.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Re: Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 11:58
#2
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Цитата:
Кроме того, я не понимаю, почему нас всех назвали казахстанцами. Ведь понятно, что нет такой национальности - «казахстанец». 

Вопрос мягко говоря странный. Наверное по той же причине что сейчас россиянами зовут всех граждан РФ, не зависимо от национальности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Re: Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 12:03
#3
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Цитата:
надуманной кровной исключительности. Потому и говорю, что определение «титульная нация» не совсем корректно. 

Зато хорошо перекликается с другими печально известными случаями в истории. 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6910
Re: Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 13:56
#4
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Цитата:
maxsaf:
Потому и говорю, что определение «титульная нация» не совсем корректно.


Пусть назовутся - АБОРИГЕНАМИ- так даже красивее.
Переименовал же Токаев - оралманы в кандасы. Что то - изменилось ??
Как говориться - "....от перемены, сумма....."
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4591
Re: Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 16:16
#5
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Статья из разряда "пожевал и выплюнул" - ни проглотить, ни переварить.
Не только один только автор достиг пожилого возраста, такой дальновидный, с кучей болячек и канул в забытье. Есть еще и почетные граждане, которые тоже обижены тем, что про них забыли, и не воздали до сих пор по заслугам.
И куча других, неприметных и скромных, с с более тяжелой судьбой, а порой даже и не дожившие до его возраста. Они не пишут никуда, а живут молча, если живы...
Думал, до конца жизни будут носить на руках и петь дифирамбы? Сейчас его творчество напоминает графоманство. Тем более, не читает комменты к своим статьям - значит, чужое мнение его не интересует.
Есть два мнения - моё и глупое!
Глупцы - те, кто думает не так, как я!
Даже в статье не отличает понятия: нация, национальность, народ и народность.
В голове только непроходящая тоска по СССР, раздражение на всех и вся, и страх перед настоящим...
А что же дальше?
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
207
Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 17:38
#6
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Цитата:
bgb:
автор достиг пожилого возраста


Автору всего 77 лет


Здоровья и творческого долголетия.



Пример есть = Сингх, Фауджа (Если его возраст верен, то составляет 113 лет)



[Исправлено: simkst, 07.12.2024 - 18:39]
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
207
Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 18:39
#7
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25.11.24 111 писал -

Цитата:
вот молодежь как она должна относиться к обычным пенсионерам?
Да теперь никак, в автобусах мест не уступают.

Источник:



Ну в данном случае место уступать не нужно

Тонна желчи , за непонравившийся текст ?

Автору 77 лет , А вам сколько ??
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
515
Re: Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 20:17
#8
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Цитата:
bgb:
Даже в статье не отличает понятия: нация, национальность, народ и народность.

Автор приводит цитату Бернарда Шоу: "Как здоровый человек не замечает, например своего позвоночника, так и здоровая нация не замечает своей национальности". Что имел в виду это автор, наверное он относит себя к здоровой нации, которая не замечает своей национальности! Смотрите, относится ли он к этой категории, если пишет что свою родину, где он родился, он помнит, и поэтому он не будет казахстанцем, даже если проживает в Казахстане и не указывает в статье, что он в тоже время не иностранец! Зачем такая цитата ему нужна для написания текста или что-то означает, если указывает конкретно "здоровая нация не замечает своей национальности". Получается он заметил, что он другой национальности, проживая в Казахстане, он не казахстанец, которая не является национальностью. Кого он имеет в виду, называя "Титульная нация", наверное госаппарат, вместе с Правительством? Ему не нужно расстраиваться, СССР канул в лету, благодаря Ельцину, Шушкевичу, Кравчуку и раздражаться ради неумех у власти! Думаю, что женщины в будущем учтут и будут рождаться только специалисты, которых население будет само выбирать путем референдумов! Поэтому как бы не было, казахстанцы были и будут, независимо от чьего-то желания и мир они не будут рушить до основания, а зачем!
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2084
Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 20:45
#9
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Автор, в отличие от комментаторов, действует "без забрала", о чем и говорит, поэтому многое прозвучало размыто, полунамёками. Как по мне, вовсе не стоило этих избитых тем касаться. Но автор он на то и автор, ему виднее, что и как писать. Опять же, автор старался дать развернутый ответ хейтерам по своей позиции, кто хотел понять, понял.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25485
Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 21:13
#10
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Цитата:
Горожанин_kst:
развернутый ответ хейтерам по своей позиции

А главный Хейтер даже не зашёл почитать :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6910
Re: Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 22:09
#11
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Цитата:
Горожанин_kst:
кто хотел понять, понял.


Положил я вас БОЛЬШОЙ хер - так, наверное.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
117
Николай ВОРОНИН: Время покажет
Отправлено: 07.12.24 - 23:31
#12
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Цитата:
Николай ВОРОНИН: Время покажет:
Мне было уже за 50, когда Горбачёв продал СССР


а разве автору уже за 80 ?

[Исправлено: Начальник, 08.12.2024 - 00:32]
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