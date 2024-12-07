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≡ Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного управления в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50679
Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного управления в Костанайской области
Отправлено: 07.12.24 - 13:46
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Сельхозтоваропроизводитель столкнулся с необоснованным отказом в предоставлении субсидий на инвестиции в агропромышленный комплекс. Управление сельского хозяйства не заметило документы на технику, хотя они были загружены в систему.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6905
Re: Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного...
Отправлено: 07.12.24 - 13:46
#1
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Цитата://отказ по заявкам поступил аграрию спустя 70 рабочих дней, хотя госуслугу должны были предоставить в течение двух дней.//

Насчёт ДВУХ дней - там вроде услуга предоставляется в течении ЧЕТЫРНАДЦАТИ рабочих дней.
А, так какие СЕМЬДЕСЯТЬ дней - по полгода и годами ждём.
У них один ответ: - нету людей, большая ТЕКУЧЕСТЬ кадров в Управлении сельского хозяйства.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4591
Re: Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного...
Отправлено: 07.12.24 - 15:55
#2
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Цитата:
ACROS:
У них один ответ: - нету людей, большая ТЕКУЧЕСТЬ кадров в Управлении сельского хозяйства.


Сейчас вроде, законодательство поменяют - можно коррупционерам заплатить штраф или откинуться по УДО и опять занимать свое кресло.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
515
Re: Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного...
Отправлено: 07.12.24 - 18:44
#3
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С виду все грамотные, но не умные, поэтому повсюду безумные поступки совершаются, а за это только штраф или условно. Поэтому крестьянину не надо обижаться на слуг гос-ва, они неисправимы!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6905
Re: Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного...
Отправлено: 07.12.24 - 18:47
#4
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Цитата:
bgb:
законодательство поменяют


Ну да: - это же в рамках концепции: "...без злого умысла...".
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