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Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного управления в Костанайской области
Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного управления в Костанайской области
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