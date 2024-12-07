Отправлено: - 18:11

Skeptic:

Идиотизм.

bgb:

Леваковского, наверно, могли посадить за ложный вызов

Vit:

по чем зря будить нашу полицию не стоит.

Цитата:Цитата:Цитата:В полиции одни "новаторы": - в белых перчатках вместо жезлов останавливать авто;оформлять протокола на капоте;стрелять в преступника на поражение только послеокрика и после предупредительного выстрела вверх;В связи с этим вопрос - не рядовой гражданин, а действующий сотрудник полиции СМОЖЕТ узнать за доли секунды - НАСТОЯЩИЙ или ИГРУШЕЧНЫЙ пистолет направленный на него или он должен УБЕДИТЬСЯ в подлинности оружия и только ПОТОМ принимать активные действия??И разве в данном конкретном случае полиция не должна как то поощрить Леваковского , скажем за БДИТЕЛЬНОСТЬ и ГРАМОТНЫЕ действия в условиях ЧС, а не вымещать на нём свою злость за прерванный сон или обед ???