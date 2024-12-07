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≡ Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и получил штраф за чужой розыгрыш
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50679
Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и получил штраф за чужой розыгрыш
Отправлено: 07.12.24 - 15:53
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В Актау ветеринара оштрафовали на 55 тысяч тенге за вызов полиции из-за мужчины с игрушечным оружием, который устроил розыгрыш. "Шутника" привлекут к ответственности за мелкое хулиганство.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4591
Re: Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и...
Отправлено: 07.12.24 - 15:53
#1
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Леваковского, наверно, могли посадить за ложный вызов?
Все полицейские знают, что сначала надо сходить и спросить преступника: У тебя пистолет настоящий или нет?
Если ответ: Настоящий! - тогда вызывают наряд.
Такой алгоритм?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15788
Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и получил штраф за чужой розыгрыш
Отправлено: 07.12.24 - 16:22
#2
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Запомните товарищи! Если вы увидели незнакомого дядьку на улице с ружьем, пистолетом, ножом, звонить и по чем зря будить нашу полицию не стоит. За свою внимательность, бдительность и гражданскую активность, слопочите 55тыщ штрафу. 8-)

[Исправлено: Vit, 07.12.2024 - 16:32]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3474
Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и получил штраф за чужой розыгрыш
Отправлено: 07.12.24 - 17:15
#3
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1860
Re: Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и...
Отправлено: 07.12.24 - 17:22
#4
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Идиотизм.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6905
Re: Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и...
Отправлено: 07.12.24 - 18:11
#5
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Цитата:
Skeptic:
Идиотизм.

Цитата:
bgb:
Леваковского, наверно, могли посадить за ложный вызов



Цитата:
Vit:
по чем зря будить нашу полицию не стоит.


В полиции одни "новаторы": - в белых перчатках вместо жезлов останавливать авто;
оформлять протокола на капоте;
стрелять в преступника на поражение только после
окрика и после предупредительного выстрела вверх;

В связи с этим вопрос - не рядовой гражданин, а действующий сотрудник полиции СМОЖЕТ узнать за доли секунды - НАСТОЯЩИЙ или ИГРУШЕЧНЫЙ пистолет направленный на него или он должен УБЕДИТЬСЯ в подлинности оружия и только ПОТОМ принимать активные действия??

И разве в данном конкретном случае полиция не должна как то поощрить Леваковского , скажем за БДИТЕЛЬНОСТЬ и ГРАМОТНЫЕ действия в условиях ЧС, а не вымещать на нём свою злость за прерванный сон или обед ???
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
515
Re: Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и...
Отправлено: 07.12.24 - 18:38
#6
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Маразм среди слуг крепчает! Ни законы не могут создавать, не контролировать их, и ответственность на нуле за преступления!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1860
Re: Житель Актау сообщил полиции о вооружённом преступнике и...
Отправлено: 07.12.24 - 20:29
#7
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Вспомнилась история с цветником в Рудном...
Не удивлюсь, если начальство в Астане очнётся и человеку вернут деньги и, надеюсь, выразят благодарность...
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