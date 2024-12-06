Отправлено: - 22:04

ACROS:

Теперь пусть его непосредственный начальник - бестолковый Министр сельского хозяйства - САМ и ДОБРОВОЛЬНО подаст в отставку, а не смотрит в рот президенту.

Цитата:....с какого перепуга министр подаст в отставку,каждый за себя в ответе,он не может каждому в мозги залесть,да и конвенцию подписали о коррупции ежли вкрадут то сильно не наказывать клиент вижь какой пошёл слабый больной через пол года по удо за хорошое поведение с чистой совестью.....а спаведивости у нас не было и не будет,такие как вы в поле пашите всё земле отдаёте жизнь, здоровье,любовь,время а кто то на ровном месте миллионы ворует....