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≡ Триатлон-парк - на финишной прямой. В 2025 году его обустройство власти Костаная обещают завершить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50678
Триатлон-парк - на финишной прямой. В 2025 году его обустройство власти Костаная обещают завершить
Отправлено: 07.12.24 - 17:05
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На это запланировано выделить из бюджета около 600 млн тенге. Основная часть средств пойдет на строительство административно-бытового комплекса, оформление входной группы и строительство фонтана. Станет ли этот парк красивым, комфортным, ухоженным местом для отдыха и занятий спортом, настоящей достопримечательностью областного центра?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3474
Re: Триатлон-парк - на финишной прямой. В 2025 году его...
Отправлено: 07.12.24 - 17:05
#1
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Цитата:
почему бы акимату города на завершающем этапе обустройства парка не провести публичные слушания по обозначенным темам?

По-моему, уже поздно. Все уже запроектировано и расставлено согласно купленным билетам. Насколько я слышал от самих триатлонистов, велодорожки сделаны с очень крутыми поворотами, под 90 градусов, что не способствует развитию скоростного режима.
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