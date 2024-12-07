Отправлено: - 17:05

почему бы акимату города на завершающем этапе обустройства парка не провести публичные слушания по обозначенным темам?

Цитата:По-моему, уже поздно. Все уже запроектировано и расставлено согласно купленным билетам. Насколько я слышал от самих триатлонистов, велодорожки сделаны с очень крутыми поворотами, под 90 градусов, что не способствует развитию скоростного режима.