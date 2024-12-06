Отправлено: - 12:47

Skeptic:

3. Список:

- Денацификация,

- Демилитаризация,

- Никакого членства в НАТО,

- Никаких иностранных военных баз на территории Украины,

- Никаких военных учений с участием иностранных ВС на территории Украины. ...



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[Исправлено: Kairat stayer, 07.12.2024 - 13:54]

Цитата:Вот вы действительно сказочник сотого уровня, даже российских турбо ура патриотов общеголяли. Ниже по ссылке турбо ура патриот великой России Максим Калашников говорит, что в 2025 году наше ВПК может стать из-за введённых ранее санкций, добавлю от себя, а они могут ещё ужесточены и.т.д.Про Д.Трампа отмечали, что он непредсказуем, да хочет играть роль посредника в отношениях между Украиной и Россией. Ранее его подходы к российско - украинскому конфликту были противоречивыми: с одной стороны он не скрывал своего желания улучшить отношения с Россией, с другой под контролем внутренней и международной политики ввел санкции против России, которые до настоящего времени работают. Смотрю вечером и ночью диванные эксперты на форуме разные мнения выказали. Также добавлю, что у США много рычагов влияния, отмечу два основных, не говоря о представлении Томагавков, истребителей четвёртого поколения, ЯО и.т.д.:- снижение цены на нефть до 40 долларов за бочку и экономика РФ схлопнется, в течение пару месяцев (мнение настоящих экспертов - сговор США и Саудитов).- Легко могут надавит на Китайцев, большой товарооборот, уже часть банков из-за вторичных санкций отказываются работать.Про денафикацию уже даже на ток-шоу в передачах федеральных каналов России не говорят, потому что там нет фашистов, покойный Е.Пригожин говорил, что ни одного не встречал и.т.д.Демилитаризация - вообще смешно, наоборот Украина усилилась. Недавно отмечал, что старина Д.Байден хочет быстро передать 61 миллиард долларов, в свою бытность заинтересованным странам, до прихода администрации Д.Трампа (Украина, Израиль и Тайвань). В ближайшей перспективе, никак не получится выйти к польской границе, как вы величайший диванный геополитик планируете.Далее членство в НАТО Украины не обязательно, гарантией безопасности могут стать ЯО и Томагавки, с гопниками нужно разговаривать на их языке, Запад и США это уже поняли. Скорее всего будет перемирие, после которого, сто процентов сказочники будут говорить, что очередной раз обманули дурака на четыре кулака, да уж обманываться рады.Про денафикацию и демилитаризацию, с момента начала полномасштабной войны в 2022 году Украина понесла значительные потери, но также продемонстрировала невероятную стойкость, национальную солидарность, став насмерть в борьбе с оккупантами, вследствие чего утилизировав, как говорит Виталий на святой украинкой земле напавших якобы "братьев", по их мнению. Украинцы борются за свою независимость, свободу, язык, ключевые ценности создание демократического общества, на мой взгляд - никакой капитуляции не будет. Большинство граждан и политические элиты категорически отвергают любые требования о капитуляции.Подробнее здесь: