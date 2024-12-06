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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:43
#15256
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Цитата:
Эл-починно:
просто поговорили, обсуждали, обменялись мнениями.

Это все фигня, а где номерной? Опять по баням прячется?))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 06:53
#15257
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Не было несколько дней меня. Прочитал, очень смешно стало единственный раз, когда Скептик на голубом глазу, сказал, что территории России были не нужны, особенно Крым! Прикольно!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1087
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 07:46
#15258
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вот это сила традиций, в пятницу вечером "лижут" даже сердечники на таблетках.
с другой стороны что есть традиция? - один из способов позволяющих не думать, не принимать решений. в общем "замечательная" штука.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 12:05
#15259
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Цитата:
saba:
Не было несколько дней меня.

Тоже баня? )
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 12:47
#15260
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Цитата:
Skeptic:
3. Список:
- Денацификация,
- Демилитаризация,
- Никакого членства в НАТО,
- Никаких иностранных военных баз на территории Украины,
- Никаких военных учений с участием иностранных ВС на территории Украины. ...

Что вы хотите здесь откорректировать?


Вот вы действительно сказочник сотого уровня, даже российских турбо ура патриотов общеголяли. Ниже по ссылке турбо ура патриот великой России Максим Калашников говорит, что в 2025 году наше ВПК может стать из-за введённых ранее санкций, добавлю от себя, а они могут ещё ужесточены и.т.д.

Про Д.Трампа отмечали, что он непредсказуем, да хочет играть роль посредника в отношениях между Украиной и Россией. Ранее его подходы к российско - украинскому конфликту были противоречивыми: с одной стороны он не скрывал своего желания улучшить отношения с Россией, с другой под контролем внутренней и международной политики ввел санкции против России, которые до настоящего времени работают. Смотрю вечером и ночью диванные эксперты на форуме разные мнения выказали. Также добавлю, что у США много рычагов влияния, отмечу два основных, не говоря о представлении Томагавков, истребителей четвёртого поколения, ЯО и.т.д.:

- снижение цены на нефть до 40 долларов за бочку и экономика РФ схлопнется, в течение пару месяцев (мнение настоящих экспертов - сговор США и Саудитов).
- Легко могут надавит на Китайцев, большой товарооборот, уже часть банков из-за вторичных санкций отказываются работать.

Про денафикацию уже даже на ток-шоу в передачах федеральных каналов России не говорят, потому что там нет фашистов, покойный Е.Пригожин говорил, что ни одного не встречал и.т.д.

Демилитаризация - вообще смешно, наоборот Украина усилилась. Недавно отмечал, что старина Д.Байден хочет быстро передать 61 миллиард долларов, в свою бытность заинтересованным странам, до прихода администрации Д.Трампа (Украина, Израиль и Тайвань). В ближайшей перспективе, никак не получится выйти к польской границе, как вы величайший диванный геополитик планируете.

Далее членство в НАТО Украины не обязательно, гарантией безопасности могут стать ЯО и Томагавки, с гопниками нужно разговаривать на их языке, Запад и США это уже поняли. Скорее всего будет перемирие, после которого, сто процентов сказочники будут говорить, что очередной раз обманули дурака на четыре кулака, да уж обманываться рады.

Про денафикацию и демилитаризацию, с момента начала полномасштабной войны в 2022 году Украина понесла значительные потери, но также продемонстрировала невероятную стойкость, национальную солидарность, став насмерть в борьбе с оккупантами, вследствие чего утилизировав, как говорит Виталий на святой украинкой земле напавших якобы "братьев", по их мнению. Украинцы борются за свою независимость, свободу, язык, ключевые ценности создание демократического общества, на мой взгляд - никакой капитуляции не будет. Большинство граждан и политические элиты категорически отвергают любые требования о капитуляции.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 07.12.2024 - 13:54]
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
205
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 13:28
#15261
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saba:Kairat stayer:

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?

Леонид Филатов Про Федота стрельца

[Исправлено: simkst, 07.12.2024 - 14:30]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 13:37
#15262
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Цитата:
Эл-починно:
завтра ещё бог знает где,


В Грузии - такая же херня.
Да и в Молдавии - тоже русский след.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 13:44
#15263
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Цитата:
simkst:
Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?


Как не волноваться, стратегический партнер, еще Виталий говорил: щедрая душа и всем помогают 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.12.2024 - 14:47]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 13:44
#15264
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Цитата:
simkst:

Вы невнимательны, Я уже давно не продвигаю свои мысли, лишь комментирую комментарии.Такой вот слоёный компот!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6900
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 13:57
#15265
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Цитата:
maxsaf:
а где номерной


Скучаете??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 14:03
#15266
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Цитата:
ACROS:
Скучаете??

Еда в горло не лезет и лужайка у дома уже не в радость!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 14:07
#15267
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Цитата:
ACROS:
Скучаете??


Не за кем гнаться и не на кого жаловаться :lol: :lol: :lol: .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 14:07
#15268
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Цитата:
simkst:

Мне интересно почему обо мне упоминают всегда в связке с кем-то?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 14:12
#15269
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
205
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.12.24 - 14:32
#15270
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Цитата:
saba:


Я заметил , что Вас не было несколько дней
Вчера здесь / на форуме в обсуждении было 15 тем

Вы зашли именно с этой

а почему не с -



( вопрос риторический )
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