Re: Аграрию отказали в субсидии из-за ошибки профильного...

Отправлено: - 13:46

Цитата://отказ по заявкам поступил аграрию спустя 70 рабочих дней, хотя госуслугу должны были предоставить в течение двух дней.//



Насчёт ДВУХ дней - там вроде услуга предоставляется в течении ЧЕТЫРНАДЦАТИ рабочих дней.

А, так какие СЕМЬДЕСЯТЬ дней - по полгода и годами ждём.

У них один ответ: - нету людей, большая ТЕКУЧЕСТЬ кадров в Управлении сельского хозяйства.