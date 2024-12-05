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≡ Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50673
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
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- Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц, - заявил юрисконсульт Жаслан Байбазаров.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
203
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 22:15
#15
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Цитата:
ACROS:
149 074 тенге в день


И что ?

Лечение кариеса,без удаления нервов, 37 000 теге ( на прошлой неделе)

В отзывах 2 ГИС видел *твиты* о ценниках порядка 60 000 тенге

золотое время медицины
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1086
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 22:58
#16
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Цитата:
Йцукен:
можно было десяток людей отправить на обучение этим оборудованием чтобы снизить стоимость работы специалистов.

...можно. только там желающих учиться ровно столько же как среди желающих учиться упомянутому выше токарному делу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6895
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 23:10
#17
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Цитата:
simkst:
И что ?


Да, ничего - интересно узнать- а что это за врач и что это за оборудование ??
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
203
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 23:31
#18
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Цитата:
ACROS:
И что ?


Вопрос был ну чииисто риторическим
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1734
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 23:58
#19
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.....таким образом всему здравохранению и люду будет хана....да уже хана...
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
203
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 00:09
#20
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Цитата:
ACROS:
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.


У единственного в области взрослого гематолога прием стоит 15 000 (?) тенге

Надо учить физиологию
Скептик мне оппонировал ...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15787
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 01:13
#21
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А знаите почему до сих пор не кто не озвучил название этого фантастического оборудования?
А что б люди со смеху не умерли)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3752
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 01:54
#22
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//- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил представитель горбольницы.//
Ну и кто это допустил, как это вообще прошло? Всегда обучается несколько человек, на случай отпуска, болезни и прочих непредвиденных обстоятельств. А потом, учреждение государственное вроде, поправьте если я не прав. Значит должны быть тарифные сетки. Как кто то мог самовольно назначить себе такую ЗП? 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 02:55]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3752
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 06.12.24 - 02:06
#23
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//Балгужин надеется, что прокурорская проверка даст результаты в начале 2025 года.//
Я тоже надеюсь, что реальный срок дадут.
Получить сертификат, это пройти в лучшем случае трёхдневные курсы. То есть может пройти каждый. В жизни это примерно тот же машинист, хотя на него вероятно реально дольше учиться нужно. Сажать таких жуликов нужно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3752
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 06.12.24 - 03:07
#24
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Цитата:
Лесовик:
просто оказывают нам платные услуги.

Ну так это везде и во всём так. В магазине, в аптеке, в ЖКХ ну и тд. и тп. Просто есть планка ответственности, обязанности, чести и совести. Вот последних двух величин часто не хватает.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1086
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 10:06
#25
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
таким образом всему здравохранению и люду будет хана....да уже хана

Нет, не будет. У нас есть хорошие врачи и их довольно много.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
508
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 06.12.24 - 19:24
#26
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Цитата:
simkst:
Подскажите , как горбольница может быть коммерческой организацией если

Уважаемый обратитесь с таким вопросом к областному управлению здравоохранения, потом у что их представитель достоверно указал, что больница коммерческая!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3752
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 07.12.24 - 02:59
#27
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//- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может,//
Что за бред - На скрипке как Паганини может быть никто сыграть больше и не сможет, или какой нейрохирург, делающий единичные операции. А тут управлять машиной - люди, что с вами? Посмотрите на эту морду лица (самодовольная, наглая и обеспеченная)- всех уже типа обыграл. :lol: Этот человек никогда и ничего в жизни не умел. Обычный жулик, Скажите мне, как зовут его родителей, и я объясню вам, как это так получилось! 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 04:12]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3752
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 07.12.24 - 03:01
#28
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Тюрьма ему место.
Хотя суд решит, надеюсь справедливо!

[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 04:07]
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