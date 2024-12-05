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[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 04:12]

//- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может,//Что за бред - На скрипке как Паганини может быть никто сыграть больше и не сможет, или какой нейрохирург, делающий единичные операции. А тут управлять машиной - люди, что с вами? Посмотрите на эту морду лица (самодовольная, наглая и обеспеченная)- всех уже типа обыграл.Этот человек никогда и ничего в жизни не умел. Обычный жулик, Скажите мне, как зовут его родителей, и я объясню вам, как это так получилось!