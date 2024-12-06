Отправлено: - 22:14

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Да Трамп за клоуна давно уже идёт, в той же Европе разве, что на американском континенте его за опытного игрока считают ещё, а так тот ещё маразматик.

Цитата:Зеленский кем был до президентства? И к чему пришел в итоге? Не надо недооценивать этот жанр.