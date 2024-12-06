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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1857
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:10
Цитата:
Нет у него таких полномочий. Есть только неадекватные амбиции.
Если по делу, то ему самому надо упрашивать Путина сесть за ним за стол переговоров. Ибо Россия будет решать исход СВО не с киевскими "властями", а с их хозяевами в Вашингтоне.
А для этого ему надо понять и принять правду. Которая заключается в озвученных Россией целях СВО.
...
На западе судят по себе. Они начинали и начинают войны исключительно с корыстными целями - отнять ресурсы и территории. Потому считают, что и Россия "напала" на Украину исключительно для того, чтобы забрать себе территории.
До их скудного ума не доходит, что цель драки может быть совсем другая.
Вот когда до них эта простая истина дойдёт, тогда и будут возможны переговоры между Россией и Западом(читай - США)
maxsaf:
усадить всех за один стол переговоров у него полномочий хватит
усадить всех за один стол переговоров у него полномочий хватит
Нет у него таких полномочий. Есть только неадекватные амбиции.
Если по делу, то ему самому надо упрашивать Путина сесть за ним за стол переговоров. Ибо Россия будет решать исход СВО не с киевскими "властями", а с их хозяевами в Вашингтоне.
А для этого ему надо понять и принять правду. Которая заключается в озвученных Россией целях СВО.
...
На западе судят по себе. Они начинали и начинают войны исключительно с корыстными целями - отнять ресурсы и территории. Потому считают, что и Россия "напала" на Украину исключительно для того, чтобы забрать себе территории.
До их скудного ума не доходит, что цель драки может быть совсем другая.
Вот когда до них эта простая истина дойдёт, тогда и будут возможны переговоры между Россией и Западом(читай - США)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:14
Цитата:
Зеленский кем был до президентства? И к чему пришел в итоге? Не надо недооценивать этот жанр.
Эл-починно:
Да Трамп за клоуна давно уже идёт, в той же Европе разве, что на американском континенте его за опытного игрока считают ещё, а так тот ещё маразматик.
Да Трамп за клоуна давно уже идёт, в той же Европе разве, что на американском континенте его за опытного игрока считают ещё, а так тот ещё маразматик.
Зеленский кем был до президентства? И к чему пришел в итоге? Не надо недооценивать этот жанр.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:15
Цитата:
Ещё раз повторяю - есть. Ему лишь нужно усадить одну сторону. Вторая усядется сама.
Skeptic:
Нет у него таких полномочий
Нет у него таких полномочий
Ещё раз повторяю - есть. Ему лишь нужно усадить одну сторону. Вторая усядется сама.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:16
Цитата:
Это произойдет за кадром, мы об этом будем лишь догадываться, рассекретят лет эдак через 50.
Skeptic:
Ибо Россия будет решать исход СВО не с киевскими "властями", а с их хозяевами в Вашингтоне.
Ибо Россия будет решать исход СВО не с киевскими "властями", а с их хозяевами в Вашингтоне.
Это произойдет за кадром, мы об этом будем лишь догадываться, рассекретят лет эдак через 50.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:17
Цитата:
Если все цели в вашем списке будут достигнуты - Россия откажется от всех новых территорий? Ну бред же.
Skeptic:
Потому считают, что и Россия "напала" на Украину исключительно для того, чтобы забрать себе территории. До их скудного ума не доходит, что цель драки может быть совсем другая.
Потому считают, что и Россия "напала" на Украину исключительно для того, чтобы забрать себе территории. До их скудного ума не доходит, что цель драки может быть совсем другая.
Если все цели в вашем списке будут достигнуты - Россия откажется от всех новых территорий? Ну бред же.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:04
Счас только по новостям смотрел, как в демократичной Европе, признали выборы в Румынии не действительными, только из за подозрения влияния России на выборы. А вы тут со своей независимостью... Да плевал весь запад на всю независимость, не понравились им выборы сегодня в Румынии, завтра ещё бог знает где, Перевыборы устроят, пока выборы не совпадут с результатом желания дядюшки "Сэма"
ПС - что это, если не вмешательство в суверенное государство? Пусть и в составе европы. Непризнание волеизъявления народа и далее по тексту...
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:10]
ПС - что это, если не вмешательство в суверенное государство? Пусть и в составе европы. Непризнание волеизъявления народа и далее по тексту...
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:11
Цитата:
Отличный итог по вопросу о "нифиганиченерешает" и "нетунихполномочий" они себе "полномочий" напечатали уже на 33 процента больше, чем "длинна" ВВП позволяла.
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2024 - 00:16]
Эл-починно:
пока выборы не совпадут с результатом желания дядюшки "Сэма"
пока выборы не совпадут с результатом желания дядюшки "Сэма"
Отличный итог по вопросу о "нифиганиченерешает" и "нетунихполномочий" они себе "полномочий" напечатали уже на 33 процента больше, чем "длинна" ВВП позволяла.
[Исправлено: maxsaf, 07.12.2024 - 00:16]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:14
Цитата:
Территориально - то есть местечково.
ПС - я не отрицал влияния США на мировую политику, я лишь поставил под вопрос влияние Трампа, как такового. А так да Грузия, Украина, таже Белоруссия, прошла свою "революцию". Для чего весь этот цирк, не совсем понятно.
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:20]
maxsaf:
Отличный итог по вопросу о "нифиганиченерешает" и "нетунихполномочий"
Отличный итог по вопросу о "нифиганиченерешает" и "нетунихполномочий"
Территориально - то есть местечково.
ПС - я не отрицал влияния США на мировую политику, я лишь поставил под вопрос влияние Трампа, как такового. А так да Грузия, Украина, таже Белоруссия, прошла свою "революцию". Для чего весь этот цирк, не совсем понятно.
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:20]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:17
Цитата:
На другой стороне глобуса, на минуточку. Собственно, как и всегда.
Эл-починно:
то есть местечково
то есть местечково
На другой стороне глобуса, на минуточку. Собственно, как и всегда.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:21
Цитата:
А на своей мексиканцем им не хватает. Простор и размах не тот...
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:22]
maxsaf:
На другой стороне глобуса, на минуточку. Собственно, как и всегда.
На другой стороне глобуса, на минуточку. Собственно, как и всегда.
А на своей мексиканцем им не хватает. Простор и размах не тот...
[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:22]
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