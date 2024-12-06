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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1857
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:10
#15241
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Цитата:
maxsaf:
усадить всех за один стол переговоров у него полномочий хватит

:-) Нет у него таких полномочий. Есть только неадекватные амбиции.
Если по делу, то ему самому надо упрашивать Путина сесть за ним за стол переговоров. Ибо Россия будет решать исход СВО не с киевскими "властями", а с их хозяевами в Вашингтоне.
А для этого ему надо понять и принять правду. Которая заключается в озвученных Россией целях СВО.
...
На западе судят по себе. Они начинали и начинают войны исключительно с корыстными целями - отнять ресурсы и территории. Потому считают, что и Россия "напала" на Украину исключительно для того, чтобы забрать себе территории.
До их скудного ума не доходит, что цель драки может быть совсем другая.
Вот когда до них эта простая истина дойдёт, тогда и будут возможны переговоры между Россией и Западом(читай - США)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:14
#15242
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Цитата:
Эл-починно:
Да Трамп за клоуна давно уже идёт, в той же Европе разве, что на американском континенте его за опытного игрока считают ещё, а так тот ещё маразматик.

Зеленский кем был до президентства? И к чему пришел в итоге? Не надо недооценивать этот жанр.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:15
#15243
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Цитата:
Skeptic:
Нет у него таких полномочий

Ещё раз повторяю - есть. Ему лишь нужно усадить одну сторону. Вторая усядется сама.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:16
#15244
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Цитата:
Skeptic:
Ибо Россия будет решать исход СВО не с киевскими "властями", а с их хозяевами в Вашингтоне.

Это произойдет за кадром, мы об этом будем лишь догадываться, рассекретят лет эдак через 50.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 22:17
#15245
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Цитата:
Skeptic:
Потому считают, что и Россия "напала" на Украину исключительно для того, чтобы забрать себе территории. До их скудного ума не доходит, что цель драки может быть совсем другая.

Если все цели в вашем списке будут достигнуты - Россия откажется от всех новых территорий? Ну бред же.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:04
#15246
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Счас только по новостям смотрел, как в демократичной Европе, признали выборы в Румынии не действительными, только из за подозрения влияния России на выборы. А вы тут со своей независимостью... 8-) Да плевал весь запад на всю независимость, не понравились им выборы сегодня в Румынии, завтра ещё бог знает где, Перевыборы устроят, пока выборы не совпадут с результатом желания дядюшки "Сэма" 8-)

ПС - что это, если не вмешательство в суверенное государство? Пусть и в составе европы. Непризнание волеизъявления народа и далее по тексту...

[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:10]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:11
#15247
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Цитата:
Эл-починно:
пока выборы не совпадут с результатом желания дядюшки "Сэма"

Отличный итог по вопросу о "нифиганиченерешает" и "нетунихполномочий" :lol: они себе "полномочий" напечатали уже на 33 процента больше, чем "длинна" ВВП позволяла. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.12.2024 - 00:16]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:14
#15248
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Цитата:
maxsaf:
Отличный итог по вопросу о "нифиганиченерешает" и "нетунихполномочий"

Территориально - то есть местечково. :lol:

ПС - я не отрицал влияния США на мировую политику, я лишь поставил под вопрос влияние Трампа, как такового. А так да Грузия, Украина, таже Белоруссия, прошла свою "революцию". Для чего весь этот цирк, не совсем понятно.

[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:17
#15249
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Цитата:
Эл-починно:
то есть местечково

На другой стороне глобуса, на минуточку. Собственно, как и всегда.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 23:21
#15250
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Цитата:
maxsaf:
На другой стороне глобуса, на минуточку. Собственно, как и всегда.

А на своей мексиканцем им не хватает. Простор и размах не тот...

[Исправлено: Эл-починно, 07.12.2024 - 00:22]
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