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≡ Ущерб погасил - Приговор бывшему директору центра адаптации для бездомных огласили в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50673
Ущерб погасил - Приговор бывшему директору центра адаптации для бездомных огласили в суде Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 17:47
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Женис Киылманов обвинялся в том, что фиктивно устраивал на работу людей, начислял им зарплаты и премии, а деньги присваивал. Общая сумма ущерба - более 11 млн тенге. Эти деньги Киылманов постепенно отдавал, пока шел судебный процесс.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
508
Re: Ущерб погасил - Приговор бывшему директору центра адаптации...
Отправлено: 06.12.24 - 17:47
#1
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Разве это наказание? Зима-лето и так 2 раза и дома! Вот такое издевательство над уголовным законодательством, призванным карать за совершение преступления! Поэтому сотрудники госдоходов, полиции, судьи, налоговики "выгорают" и им не интересно бороться с казнокрадами и мздоимцами и понимают, что смысла нет при отсутствии принципа неотвратимости наказания, который подразумевает и справедливую кару! Нет справедливой кары, нет справедливого гос-ва!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1734
Re: Ущерб погасил - Приговор бывшему директору центра адаптации...
Отправлено: 06.12.24 - 22:18
#2
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- Признать Киылманова виновным и назначить ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности.

- Признать Абдикаримова и Оспанова виновными и назначить Абдикаримову 3,5 года, а Оспанову - 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ.

...один у бездомных вкрал 11 лямов другие у тружиников села спёрли 4ре ляма а сроки детские получили и где борьба с коррупцией?
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