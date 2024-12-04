Отправлено: - 11:40

Эл-починно:

Касательно образования, оно В СССР действительно бесплатное было, как и медицинское обслуживание. И многие его в РСФСР(в составе СССР) получали, между прочим...

[Исправлено: Kairat stayer, 06.12.2024 - 12:42]

[Исправлено: Kairat stayer, 06.12.2024 - 12:45]

Цитата:Чёта про общежитие не упомянули, если не ошибаюсь за 10 копеекСССР была сверхдержавой, однако развалилась, если говорить по простому (про простоту выше отмечали, только отдельные грамотеи не поняли о чем речь, как всегда хрен с морковкой перепутали): сверхдержавы просто так не разваливаются, значить не очень грамотное руководство было, это на мой взгляд одна из главных причин.Ладно никто не запрещает, сказочникам и ура патриотам можно вспоминать, вздыхать и стонать, ох как при союзе жилось, всё было дёшево, бесплатное образование, медицина, общежитие 10 копеек и.т.д. Но как Абайка выше отметил, есть граждане которые верят в восстановление СССР -2. В апреле прошлого года одного такого товарища встречал, процитирую самого себя (18.04.23 года), пожалуйста:Kairat stayer: Сегодня случайно встретил старшего товарища-наставника, ранее практически более 15 лет вместе работали. Дай Бог ему здоровья, в следующем году исполниться 70 лет.Давно его не видел, поговорили о том о сём, в ходе беседы он заявляет, что скоро Америки не будет и через два года восстановиться союз. В свою очередь спросил: Михалыч откуда такая информация? Говорит математик Сидик Афган вычислил, типа многие его прогнозы сбылись. Я ответил, что вообще не слышал про него. На что Михалыч высказал своё недовольство, мол как ты не знаешь и.т.д. В общем в конце беседы договорились, что через два года встретимся и точно узнаем сбудутся прогнозы или нет, в части касающейся восстановления союза.Ранее отмечал, что не суеверный и не верю во всякого рода предсказаниям, гаданиям и.т.д. По прибытию, уже дома с помощью компьютера и поисковика посмотрел различную информацию за Сидика Афгана. Так, ниже по ссылке старший и младший Киркоровы Бедрос и Филипп сомневаются в точности его математических прогнозов. Также 16 февраля 2022 года на ток-шоу "Пусть говорят" Сидик Афган говорил, что войны до 2025 года не будет, однако, она началась через неделю.Подробнее здесь: