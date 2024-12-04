"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов. Читать новость
Эл-починно: Касательно образования, оно В СССР действительно бесплатное было, как и медицинское обслуживание. И многие его в РСФСР(в составе СССР) получали, между прочим...
Чёта про общежитие не упомянули, если не ошибаюсь за 10 копеек .
СССР была сверхдержавой, однако развалилась, если говорить по простому (про простоту выше отмечали, только отдельные грамотеи не поняли о чем речь, как всегда хрен с морковкой перепутали): сверхдержавы просто так не разваливаются, значить не очень грамотное руководство было, это на мой взгляд одна из главных причин.
Ладно никто не запрещает, сказочникам и ура патриотам можно вспоминать, вздыхать и стонать, ох как при союзе жилось, всё было дёшево, бесплатное образование, медицина, общежитие 10 копеек и.т.д. Но как Абайка выше отметил, есть граждане которые верят в восстановление СССР -2. В апреле прошлого года одного такого товарища встречал, процитирую самого себя (18.04.23 года), пожалуйста:
Kairat stayer: Сегодня случайно встретил старшего товарища-наставника, ранее практически более 15 лет вместе работали. Дай Бог ему здоровья, в следующем году исполниться 70 лет.
Давно его не видел, поговорили о том о сём, в ходе беседы он заявляет, что скоро Америки не будет и через два года восстановиться союз. В свою очередь спросил: Михалыч откуда такая информация? Говорит математик Сидик Афган вычислил, типа многие его прогнозы сбылись. Я ответил, что вообще не слышал про него. На что Михалыч высказал своё недовольство, мол как ты не знаешь и.т.д. В общем в конце беседы договорились, что через два года встретимся и точно узнаем сбудутся прогнозы или нет, в части касающейся восстановления союза.
Ранее отмечал, что не суеверный и не верю во всякого рода предсказаниям, гаданиям и.т.д. По прибытию, уже дома с помощью компьютера и поисковика посмотрел различную информацию за Сидика Афгана. Так, ниже по ссылке старший и младший Киркоровы Бедрос и Филипп сомневаются в точности его математических прогнозов. Также 16 февраля 2022 года на ток-шоу "Пусть говорят" Сидик Афган говорил, что войны до 2025 года не будет, однако, она началась через неделю.
ACROS: Казахскую землю и казахов которые хорошо отнеслись ко всяким ПОНАЕХАВШИМ
1.А чтобы они сделали против политики партии и правительства?(Ну, а если вспомнить 1916-й г., то там о "хорошо" к ПОНАЕХАВШИМ стоит ли говорить?) 2.Продвинутые грамотные казахи понимали, что их вытаскивают из феодального строя
За это благодарность партии коммунистов - никто этого и не отрицает: - что было то оно и есть: - вопрос в другом и вы это прекрасно ПОНИМАЕТЕ- как уедут за границу, бывшие ПОНАЕХАВШИЕ и нынешние ПОУХАЕВШИЕ- так начинают СРАТЬ на голову бывшей своей Родины, как будто соревнуясь друг с другом или выполняя чей то заказ. Это примерно выглядит, так: -"...побывав в гостях, откушав и сказав много хороших слов и только выйдя за порог придя в гости к другим - начинают ХАЯТЬ и ПОНОСИТЬ первых хозяев....". Попахивает- БЫДЛОВАТОСТЬЮ.
maxsaf: у меня нет и не было права выражать свое мнение в вашей стране
Было и не надо строить из себя КАЗАНСКУЮ сироту. Никто вам не в этом не мешал. Вопрос в другом: - ХОТЕЛИ ли вы ЛИЧНО этим воспользоваться ? Можете эти сказки рассказывать молодняку- я то знаю как и что было в то время. Врать не надо.
maxsaf: Где ссылка или цитата.[/quot
Мне они нафиг и не нужны- такой хернёй занимайтесь сами- говорю вам по факту что было.
maxsaf: где вы, живя в Казахстане, поливаете страну грязью, всякими неприличными названиями называете, хотя это даже правилами форума запрещено.[/quo
Я - КОРЕННОЙ житель этой страны и имею ПРАВО так говорить, так критиковать свою власть и чиновников. В отличие от меня в ваших и вам подобных ПОУХАЕВШИХ устах, критика - будет выгледить как- поливание грязью свою РОДИНУ.за ТРИДЦАТЬ иудиных сребренник. ПОСРИТЕ на свою нынешную страну проживания - и думаете вам там будет хорошо?? Не думаю- вам быстро дадут ПОДЖОПНИК. И вы это прекрасно знаете - и свои тамошние неудачи изливаете тут на страницах казахского форума потому что МЫ вам близки и физически и МЕНТАЛЬНО, и самое главное: - вы там НИКОМУ и НИГДЕ не нужны. И вы там : - НИКТО и зовут вас НИКАК. Не лично вы: - я имею ввиду толпу всех этих элев, максоф и прочий отряд ренегатов.
Эл-починно: Единственное, за что я могу сказать Казахстану спасибо - Это опыт выживания.
Не Казахстану а КазССР Ты в 90ые-2000ые уехал Это ещё отголоски советской политики и жизни тут были Цитата:
maxsaf: Никогда так страна не называлась.
Юридически ты в КазССР жил Все республики были на разных экономических и социальных уровнях Если в Риге латвийской ССР жили припеваючи почти как в Европе То в Кирове РСФСР подыхали от водки и бедности. Так что СССР не одинаков был Цитата:
Эл-починно: Казахстан, только что и смог, всё развалить понаехавшими созданное
А Россия в 90ые все развалила поуховшими в Израиль созданное?) Цитата:
Эл-починно: Хотя тема понаехавших уже тоже заезжена, как можно считать людей понаехавшими, во втором и третьем поколении там прожившие?
Можно Ты как немец (если вообще немец) был в российской империи понаеховший колонист хоть в 5 хоть в 10 поколении И русские вас не воспринимали потомучто жили в большинстве своем немцы своими анклавами как цыгане и не хотели ассимилироваться При СССР немцев стали насильно расселять из Поволжья (бывшая немецкая колония) в Казахстан чтобы ассимилировать Но и тут не получилось до конца немцы не хотели ассимилироваться В итоге в 90ые большинство немцев свалили в Германию где по иронии судьбы вы опять стали понаеховшими остбайтерами но никак не своими Куча историй у меня со знакомыми немцами что их там не берут не инженерами (по образованию) ни в большие компании Так Дальнобойщик Посудомойка Уборщица Нянечка Электрик в местном типа ЖКХ И опять же советские немцы там селятся толпой все вместе общинами чтобы по выходным вместе водку пить и по русски общаться А местные реальные немцы называют вас понаеховшими)
ACROS: Было и не надо строить из себя КАЗАНСКУЮ сироту. Никто вам не в этом не мешал.
Когда вы язык межнационального общения из конституции ВТИХАРЯ убрали - я был несовершеннолетним, поэтому даже если бы знал об этом - мое мнение никому бы там не уперлось.
Цитата:
ACROS: Мне они нафиг и не нужны
Закон запрещает вам обвинять без доказательств, так что ваши "пальцыгну" и "перекричу" тут уже не работают. Ищите доказательства.
Цитата:
ACROS: Я - КОРЕННОЙ житель этой страны и имею ПРАВО так говорить, так критиковать свою власть и чиновников. В отличие от меня в ваших и вам подобных ПОУХАЕВШИХ устах, критика - будет выгледить как- поливание грязью свою РОДИНУ
Нифига себе, вот это заявочка. Значит выражать свое мнение я не имею право, и никогда не имел, если мнение негативное. И тут же пишите:
Цитата:
ACROS: Было и не надо строить из себя КАЗАНСКУЮ сироту
Чё у вас в голове происходит? Два полушария не могут договориться между собой?
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