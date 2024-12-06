Отправлено: - 18:55

рихард:

Поэтому- не винов

абике:

не имея умысла на подрыв доверия к государственной власти,

Цитата:Цитата:Так им и надо: - тут вкалываешь:- дождь -- осенью, летом - засуха, цена - упала, качество - низкое; - а они на ровном месте - бабло рубят, и один из них, ещё оказался - БОРЦОМ против коррупции, мать его- антикоррупционер ХРЕНОВ.Мало им дали. И как пить дать: - откупятся и выйдут по УДО.Теперь пусть его непосредственный начальник - бестолковый Министр сельского хозяйства - САМ и ДОБРОВОЛЬНО подаст в отставку, а не смотрит в рот президенту.