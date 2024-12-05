Отправлено: - 18:35

abaika95:

Зачем российские солдаты гибнут в Сирии?

И зачем гибли все эти 10 лет?

Ведь в Сирии с 2015 года уже подтверждена гибель 3 тыс российских бойцов Для чего?

И зачем гибли если боевики снова набежали?

Цитата:Более шести лет тому назад, 03 июня 2018 года отмечал, что в Сирии идёт религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Ранее цитировал, процитирую самого себя ещё раз, не Нострадамус конечно, однако Алеппо уже под контролем повстанцев (Алеппо за 36 часов) и другие города наверняка скоро падут (постом ниже информация от израильского военного эксперта Сергея Ауслендера), пожалуйста:Kairat stayer: По Сирии я не зря Израиль упомянул, там в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Следует отметить, что на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.Подробнее здесь: