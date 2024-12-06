Re: Закупить котельные на всякий пожарный случай решили в...

Отправлено: - 18:02

Этой власти пора понять, что сани нужно готовить летом, а не в октябре, пока гром не грянет! А он действительно не грянет из-за бездействия чиновников-мечтателей, которые могут только давать прогнозы как синоптики, но действительность нельзя предугадать, нужна кропотливая работа с их стороны, а её пока вообще не видно!