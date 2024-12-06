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≡ Закупить котельные на всякий пожарный случай решили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50671
Закупить котельные на всякий пожарный случай решили в Костанайской области
Отправлено: 06.12.24 - 18:02
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Об этом сегодня, 6 декабря, на заседании комиссии по ЧС сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. Ее собрали, чтобы обсудить прохождение в населенных пунктах отопительного сезона.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
508
Re: Закупить котельные на всякий пожарный случай решили в...
Отправлено: 06.12.24 - 18:02
#1
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Этой власти пора понять, что сани нужно готовить летом, а не в октябре, пока гром не грянет! А он действительно не грянет из-за бездействия чиновников-мечтателей, которые могут только давать прогнозы как синоптики, но действительность нельзя предугадать, нужна кропотливая работа с их стороны, а её пока вообще не видно!
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