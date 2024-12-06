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≡ "Согласно Конвенции ООН против коррупции" - Приговор по делу председателя Комитета госинспекции МСХ РК вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50671
"Согласно Конвенции ООН против коррупции" - Приговор по делу председателя Комитета госинспекции МСХ РК вынесли в Костанае
Отправлено: 06.12.24 - 13:59
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Оба подсудимых просили не лишать им свободы и назначить штрафы. И даже предоставили суду выписки с банковских счетов, на которых лежат приличные суммы. Сегодня, 6 декабря, огласили приговор.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
648
Re: "Согласно Конвенции ОНН против коррупции" -...
Отправлено: 06.12.24 - 13:59
#1
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главное у них не было злого умысла. Поэтому- не виновны!!!
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
508
Re: "Согласно Конвенции ООН против коррупции" -...
Отправлено: 06.12.24 - 17:57
#2
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Приговор вообще никакой, в нем зато указано "коррупция оказывает негативное влияние на все правовые институты общества, подрывает доверие государственной власти". Суд таким образом подвел итог: если гос-во не старается устранить недоверие народа к государственной власти, то оно, следовательно считает, что коррупционеры, мздоимцы, убийцы не заслуживают жесткого наказания и совершили преступления, не имея умысла на подрыв доверия к государственной власти, путем мздоимства!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6886
Re: "Согласно Конвенции ООН против коррупции" -...
Отправлено: 06.12.24 - 18:55
#3
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Цитата:
рихард:
Поэтому- не винов

Цитата:
абике:
не имея умысла на подрыв доверия к государственной власти,


Так им и надо: - тут вкалываешь:- дождь -- осенью, летом - засуха, цена - упала, качество - низкое; - а они на ровном месте - бабло рубят, и один из них, ещё оказался - БОРЦОМ против коррупции, мать его- антикоррупционер ХРЕНОВ.
Мало им дали. И как пить дать: - откупятся и выйдут по УДО.
Теперь пусть его непосредственный начальник - бестолковый Министр сельского хозяйства - САМ и ДОБРОВОЛЬНО подаст в отставку, а не смотрит в рот президенту.
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