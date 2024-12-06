Re: Ущерб погасил - Приговор бывшему директору центра адаптации...

Отправлено: - 17:47

Разве это наказание? Зима-лето и так 2 раза и дома! Вот такое издевательство над уголовным законодательством, призванным карать за совершение преступления! Поэтому сотрудники госдоходов, полиции, судьи, налоговики "выгорают" и им не интересно бороться с казнокрадами и мздоимцами и понимают, что смысла нет при отсутствии принципа неотвратимости наказания, который подразумевает и справедливую кару! Нет справедливой кары, нет справедливого гос-ва!