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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 22:46
#15196
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Цитата:
abaika95:
И ведь лет через 100 потомки изучая этот период

А ты оптимист. Если текущий конфликт не прекратится в январе, то есть вероятность, что изучать будет нечего и некому.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1851
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 17:14
#15197
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Цитата:
maxsaf:

Почему именно в январе?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 18:35
#15198
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Цитата:
abaika95:
Зачем российские солдаты гибнут в Сирии?
И зачем гибли все эти 10 лет?
Ведь в Сирии с 2015 года уже подтверждена гибель 3 тыс российских бойцов Для чего?
И зачем гибли если боевики снова набежали?


Более шести лет тому назад, 03 июня 2018 года отмечал, что в Сирии идёт религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Ранее цитировал, процитирую самого себя ещё раз, не Нострадамус конечно, однако Алеппо уже под контролем повстанцев (Алеппо за 36 часов) и другие города наверняка скоро падут (постом ниже информация от израильского военного эксперта Сергея Ауслендера), пожалуйста:

Kairat stayer: По Сирии я не зря Израиль упомянул, там в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Следует отметить, что на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 18:36
#15199
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее цитировал, процитирую самого себя ещё раз, не Нострадамус конечно, однако Алеппо уже под контролем повстанцев (Алеппо за 36 часов) и другие города наверняка скоро падут (постом ниже информация от израильского военного эксперта Сергея Ауслендера), пожалуйста:


Будем наблюдать за развитием событии, как сторонние наблюдатели.

Подробнее здесь:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.12.24 - 19:25
#15200
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Цитата:
Skeptic:
Почему именно в январе?

Потому что Трамп обещал стороны конфликта усадить за стол переговоров как только станет президентом. Инаугурация в январе.
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