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«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50669
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 11:21
Речь именно о рынках, в скором времени ликвидируемых. Наримановский снесут ради строительства школы. «А «Салтанат» должен освободить проезжую часть но улице Шевченко. Люди, которые сейчас работают на них, переживают за свой завтрашний день.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10143
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 11:21
Кто помнит когда последний раз был на базаре?Я не помню.
Рынки базары с тряпками уйдут сами собой из за невостребованности.
[Исправлено: Добринцофф, 06.12.2024 - 12:33]
Рынки базары с тряпками уйдут сами собой из за невостребованности.
[Исправлено: Добринцофф, 06.12.2024 - 12:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7256
Re: «Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках...
Отправлено: 06.12.24 - 11:36
Люди такие странные,еще несколько лет назад было обьявлено о ликвидации рынков,на пятки наступает интернет торговля,каспи магазин и прочие с доставкой прямо в руки. Видимо хоть малость какую компенсацию люди хотят получить (я так думаю)
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 11:43
Цитата:
По человечески мне их жалко. Но это бизнес. Там нельзя стоять на месте. Надо развиваться
Добринцофф: Я не помню.Тоже самое. Это все уже из прошлого. Сегодня продукты это местный или супермаркет. Одежда тоже в магазинах, бутиках. Щас полно специализированных магазинов с одеждой где намного удобней выбирать и не кто не стоит над душой.
По человечески мне их жалко. Но это бизнес. Там нельзя стоять на месте. Надо развиваться
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17226
Re: «Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках...
Отправлено: 06.12.24 - 13:15
Цитата:
Я летом был
Прошёлся по базару посмотрел
И пошел в каспи заказал все что хотел из алматинских магазинов те же самые товары но дешевле
Базары лет 10 назад уже изжили себя
А тут владельцы хватаются за последнюю соломинку помощи
Мол это у них дела плохо идут сугубо из за акимата поэтому сделайте все чтобы помочь им
Ну переведут вас на саяхат дальше что?
Кому упало ехать с западного на конец города чтобы посмотреть одежду которую можно заказать в российских,китайских и казахстанских интернет магазинах сидя на диване? А если пришедший товар не подойдёт отказался от него и дальше сидишь.
Люди уже в супермаркеты не ходят
На 15 тыс набрал продуктов и их привезли через час бесплатно причем
Ну удобно же
Добринцофф:
Кто помнит когда последний раз был на базаре?
Кто помнит когда последний раз был на базаре?
Я летом был
Прошёлся по базару посмотрел
И пошел в каспи заказал все что хотел из алматинских магазинов те же самые товары но дешевле
Базары лет 10 назад уже изжили себя
А тут владельцы хватаются за последнюю соломинку помощи
Мол это у них дела плохо идут сугубо из за акимата поэтому сделайте все чтобы помочь им
Ну переведут вас на саяхат дальше что?
Кому упало ехать с западного на конец города чтобы посмотреть одежду которую можно заказать в российских,китайских и казахстанских интернет магазинах сидя на диване? А если пришедший товар не подойдёт отказался от него и дальше сидишь.
Люди уже в супермаркеты не ходят
На 15 тыс набрал продуктов и их привезли через час бесплатно причем
Ну удобно же
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 13:45
Цитата:
Да. Эти базары однозначно свое отжили.
abaika95:Ну я в интернет магазинах одежду не покупаю себе. Ну сами понимаете, мне не удобно. А вот дети, да давно присели на этих сайтах. Заказывают, я только и успеваю оплачивать. И обмен там работает если размер не подошёл. И ждут не долго. Вроде 3-4 дня
Да. Эти базары однозначно свое отжили.
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 13:45
Хотя видимо ещё кто то ходит по инерции. Раз торгуют стоят
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1094
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 14:25
Цитата:
На прошлых выходных. Весьма продуктивно)
Добринцофф:
Кто помнит когда последний раз был на базаре?
Кто помнит когда последний раз был на базаре?
На прошлых выходных. Весьма продуктивно)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 503
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 14:47
Эти предприниматели с базаров, если их так можно назвать взамен требуют от акима города, ссылаясь , что они останутся без работы! Аким города не работодатель и не имеет права кому-либо обещать с трудоустройством. Поэтому если он публично обещает трудоустроить, то тогда он кто, бизнесмен? Пусть его об этом спросит вышестоящий аким о том кого он собирается трудоустроить! Здесь каждому свое! У бизнесменов (Торгашей) это в крови торговаться и при этом считают, что им гос-во обязано (должно) предоставить какие-то поблажки. Вопрос, а за какие такие заслуги. Бизнесмен занимался куплей продажей и получал доход, из которых он должен был делиться с гос-вом давшим им право торговать. Гос-во, даже если не будет Жундубаева, Аксакалова, все равно будет строить социальные объекты, и при капитализме никто не будет спрашивать желание у торгашей, бизнесменов, при этом не будут давать никаких поблажек, преференций, субсидий. Только такими действиями в стране так будет основан и обеспечен принцип Справедливого Казахстана, а не жалостливого, как сейчас. Акима ставит в ступор вопрос: устрой всех нас на работу, если гос-во нас лишает права торговать там, где мы захочем! Этот аким разве их принимал на работу или гос-во обещает каждому право труда? В Конституции РК в ст.24 указано только"Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии", это значит, что гос-во не обязано каждого трудоустраивать и предоставлять ему работу. Речь идет о добровольном выборе трудовой деятельности в любой её организационно-правовой форме и тд. Трудиться за плату, это есть право свободы, то есть нет обязанности трудиться. Власть приручила многих к иждивенчеству и аким города не может ответить по другому, пора ему научиться отказывать в предоставлении каких-либо кому-либо льгот, если это не предусмотрено Конституцией или Кодексами, законами!
[Исправлено: абике, 06.12.2024 - 15:49]
[Исправлено: абике, 06.12.2024 - 15:49]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1558
Re: «Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках...
Отправлено: 06.12.24 - 15:00
Ну этот салтанат посреди Шевченко ни в какие ворота! Тупо денег дал и перегородил центровую улицу! Ну разве так можно?! И потом,все базарники с руками и ногами,посмортите сколько людей требуется везде! Вы же не дураки там. А то сидите баклуши бьёте на морозе зарабатывая болячки! А кто скажет "мы старые" так у вас там депозиты норм лежат и до пенсии пару лет. Так что давайте порядок наведем хотя бы по Шевченко. Не пройти-не проехать! Молодец аким.
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