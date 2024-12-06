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≡ "Согласно Конвенции ОНН против коррупции" - Приговор по делу председателя Комитета госинспекции МСХ РК вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50669
"Согласно Конвенции ОНН против коррупции" - Приговор по делу председателя Комитета госинспекции МСХ РК вынесли в Костанае
Отправлено: 06.12.24 - 13:59
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Оба подсудимых просили не лишать им свободы и назначить штрафы. И даже предоставили суду выписки с банковских счетов, на которых лежат приличные суммы. Сегодня, 6 декабря, огласили приговор.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
648
Re: "Согласно Конвенции ОНН против коррупции" -...
Отправлено: 06.12.24 - 13:59
#1
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главное у них не было злого умысла. Поэтому- не виновны!!!
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