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≡ «Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50669
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 11:21
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Речь именно о рынках, в скором времени ликвидируемых. Наримановский снесут ради строительства школы. «А «Салтанат» должен освободить проезжую часть но улице Шевченко. Люди, которые сейчас работают на них, переживают за свой завтрашний день.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10143
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 11:21
#1
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Кто помнит когда последний раз был на базаре?Я не помню.
Рынки базары с тряпками уйдут сами собой из за невостребованности.

[Исправлено: Добринцофф, 06.12.2024 - 12:33]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7256
Re: «Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках...
Отправлено: 06.12.24 - 11:36
#2
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Люди такие странные,еще несколько лет назад было обьявлено о ликвидации рынков,на пятки наступает интернет торговля,каспи магазин и прочие с доставкой прямо в руки. Видимо хоть малость какую компенсацию люди хотят получить (я так думаю)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15786
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 11:43
#3
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Цитата:
Добринцофф: Я не помню.
Тоже самое. Это все уже из прошлого. Сегодня продукты это местный или супермаркет. Одежда тоже в магазинах, бутиках. Щас полно специализированных магазинов с одеждой где намного удобней выбирать и не кто не стоит над душой.
По человечески мне их жалко. Но это бизнес. Там нельзя стоять на месте. Надо развиваться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17226
Re: «Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках...
Отправлено: 06.12.24 - 13:15
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Кто помнит когда последний раз был на базаре?

Я летом был
Прошёлся по базару посмотрел
И пошел в каспи заказал все что хотел из алматинских магазинов те же самые товары но дешевле
Базары лет 10 назад уже изжили себя
А тут владельцы хватаются за последнюю соломинку помощи
Мол это у них дела плохо идут сугубо из за акимата поэтому сделайте все чтобы помочь им

Ну переведут вас на саяхат дальше что?
Кому упало ехать с западного на конец города чтобы посмотреть одежду которую можно заказать в российских,китайских и казахстанских интернет магазинах сидя на диване? А если пришедший товар не подойдёт отказался от него и дальше сидишь.
Люди уже в супермаркеты не ходят
На 15 тыс набрал продуктов и их привезли через час бесплатно причем
Ну удобно же
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15786
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 13:45
#5
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Цитата:
abaika95:
Ну я в интернет магазинах одежду не покупаю себе. Ну сами понимаете, мне не удобно. А вот дети, да давно присели на этих сайтах. Заказывают, я только и успеваю оплачивать. И обмен там работает если размер не подошёл. И ждут не долго. Вроде 3-4 дня

Да. Эти базары однозначно свое отжили.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15786
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 13:45
#6
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Хотя видимо ещё кто то ходит по инерции. Раз торгуют стоят 8-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1094
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 14:25
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Кто помнит когда последний раз был на базаре?

На прошлых выходных. Весьма продуктивно)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
503
«Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках - акиму Костаная
Отправлено: 06.12.24 - 14:47
#8
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Эти предприниматели с базаров, если их так можно назвать взамен требуют от акима города, ссылаясь , что они останутся без работы! Аким города не работодатель и не имеет права кому-либо обещать с трудоустройством. Поэтому если он публично обещает трудоустроить, то тогда он кто, бизнесмен? Пусть его об этом спросит вышестоящий аким о том кого он собирается трудоустроить! Здесь каждому свое! У бизнесменов (Торгашей) это в крови торговаться и при этом считают, что им гос-во обязано (должно) предоставить какие-то поблажки. Вопрос, а за какие такие заслуги. Бизнесмен занимался куплей продажей и получал доход, из которых он должен был делиться с гос-вом давшим им право торговать. Гос-во, даже если не будет Жундубаева, Аксакалова, все равно будет строить социальные объекты, и при капитализме никто не будет спрашивать желание у торгашей, бизнесменов, при этом не будут давать никаких поблажек, преференций, субсидий. Только такими действиями в стране так будет основан и обеспечен принцип Справедливого Казахстана, а не жалостливого, как сейчас. Акима ставит в ступор вопрос: устрой всех нас на работу, если гос-во нас лишает права торговать там, где мы захочем! Этот аким разве их принимал на работу или гос-во обещает каждому право труда? В Конституции РК в ст.24 указано только"Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии", это значит, что гос-во не обязано каждого трудоустраивать и предоставлять ему работу. Речь идет о добровольном выборе трудовой деятельности в любой её организационно-правовой форме и тд. Трудиться за плату, это есть право свободы, то есть нет обязанности трудиться. Власть приручила многих к иждивенчеству и аким города не может ответить по другому, пора ему научиться отказывать в предоставлении каких-либо кому-либо льгот, если это не предусмотрено Конституцией или Кодексами, законами!

[Исправлено: абике, 06.12.2024 - 15:49]
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1558
Re: «Вы должны и судьбами людей заниматься»: торгующие на рынках...
Отправлено: 06.12.24 - 15:00
#9
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Ну этот салтанат посреди Шевченко ни в какие ворота! Тупо денег дал и перегородил центровую улицу! Ну разве так можно?! И потом,все базарники с руками и ногами,посмортите сколько людей требуется везде! Вы же не дураки там. А то сидите баклуши бьёте на морозе зарабатывая болячки! А кто скажет "мы старые" так у вас там депозиты норм лежат и до пенсии пару лет. Так что давайте порядок наведем хотя бы по Шевченко. Не пройти-не проехать! Молодец аким.
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