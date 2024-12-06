Отправлено: - 13:40

рихард:

и постоянно выпячивают в качестве смягчающего обстоятельства наличие детей. Складывается впечатление, что ими прикрываются как бронежилетом бойцы на передовой.

Цитата:В жалостливом гос-ве для преступников всех мастей нет справедливого наказания, а есть только жалобы, что они совершают преступления из-за детей, из-за плохого здоровья, от нехватки денег. Преступники будущие прекрасно знают, что они живут в жалостливом гос-ве, поскольку даже коррупционеров осуждают к штрафам, а убийцам вообще условно или небольшой срок, если в суде будет талдычить перед судьей, что детей не с кем оставить, если его(её) лишат свободы, то дети умрут или сгорят при пожаре. Вот такие законы и наказания заставляют население страны не доверять депутатам Парламента!