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Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе переселения в Костанайскую область
Женщина "заработала" 4 млн тенге на программе переселения в Костанайскую область
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