Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С новым тарифом согласны не все депутаты
Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С новым тарифом согласны не все депутаты
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 74
|Зарегистрированные пользователи: simkst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать