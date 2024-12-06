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Дело в том, что у нас регион с суровым климатом, - подчеркнул Федяшин. - Несколько месяцев у нас снег и лед, отрицательные температуры, которые накладывают свой отпечаток. Допустим, в Петропавловске, я достоверно знаю, что тариф вырос на 100%. Это тоже север

Цитата:Ну тогда пусть тазалык предоставит данные по цене тарифа в северных городахПетропавловск, Астана, Кокшетау, Павлодар, Семипалатинск, Усть Каменогорск. Примерно схожие климатические условияКакая сумма тарифа там?Если самый высокий тариф в южном Алматы и он составляет 719 тенгеА нам хотят повысить до 619 и 739 для частниковТо получается мы одни из лидеров по цене тарифа будем? А с какого извините моржового хера?В Алматы населения 2 млн и расстояния огромныеИ у нас 250 тыс и город размером с деревнюОткуда такие суммы возникают у компаний?