Re: Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на...

Отправлено: - 13:25

Куда баурсаки дели то?

В запросе есть этот вопрос

Но не бумажкой ни публично аким так и не ответил

Приехала соц защита и здравоохранение и дальше что?

Куда грузили тонну баурсаков? Как перевозили? И конечный итог какой? Кому раздали столько продукции? А может продали?))