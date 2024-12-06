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Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на вопросы «НГ» и пообещал новый рекорд в 2025 году
Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на вопросы «НГ» и пообещал новый рекорд в 2025 году
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