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≡ Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на вопросы «НГ» и пообещал новый рекорд в 2025 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50669
Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на вопросы «НГ» и пообещал новый рекорд в 2025 году
Отправлено: 06.12.24 - 11:41
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В Камыстинском районе по инициативе акимата жители изжарили около 2300 кг баурсаков, поставив зарегистрированный мировой рекорд. Критики кулинарного достижения задали через редакцию «НГ» вопросы, на которые глава района ответил в рамках планового брифинга в РСК 5 декабря.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
247
Re: Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на...
Отправлено: 06.12.24 - 11:41
#1
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Если коротко, весь ответ звучит знакомо : патамушта патаму ! Он сделал вид, что ответил, редакция сделает вид, что поверила. Не будут же они в самом деле сверять документацию в СЭС и других органах движе..., тьфу,управления! А кто ж тогда будет проверять мусорные баки и ободранные трубы ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7256
Re: Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на...
Отправлено: 06.12.24 - 11:47
#2
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Даже мне самому ничего не осталось.
Бывает такое. Доводилось мне,правда очень давно сватать невесту племяннику,был генеральным спонсором,сваты и родственники ушли в золоте,в шубах и костюмах, а мне досталась тюбитейка. Ничего не поделаешь
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6102
Re: Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на...
Отправлено: 06.12.24 - 12:06
#3
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Оставшихся 1 339 кг баурсаков в течение полутора часов уже не стало. Даже мне самому ничего не осталось.

Чёта, терзают смутные сомнения. Смахивает на Алдара-Косе (Алдаркөсе) или на наших форумных сказочников :lol: :lol: :lol: .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17226
Re: Снеговики-баурсаки - аким Камыстинского района ответил на...
Отправлено: 06.12.24 - 13:25
#4
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Куда баурсаки дели то?
В запросе есть этот вопрос
Но не бумажкой ни публично аким так и не ответил
Приехала соц защита и здравоохранение и дальше что?
Куда грузили тонну баурсаков? Как перевозили? И конечный итог какой? Кому раздали столько продукции? А может продали?))
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