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≡ Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С новым тарифом согласны не все депутаты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50669
Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С новым тарифом согласны не все депутаты
Отправлено: 06.12.24 - 12:53
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- Хотел бы, уважаемые депутаты, чтобы вы поддержали этот тариф, - сказал директор ТОО "Тазалык-2012" Радик ИСКАЛИЕВ. - Со своей стороны обещаю, что мы приложим все усилия для поддержания чистоты в городе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17226
Re: Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С...
Отправлено: 06.12.24 - 12:53
#1
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Цитата:
Дело в том, что у нас регион с суровым климатом, - подчеркнул Федяшин. - Несколько месяцев у нас снег и лед, отрицательные температуры, которые накладывают свой отпечаток. Допустим, в Петропавловске, я достоверно знаю, что тариф вырос на 100%. Это тоже север


Ну тогда пусть тазалык предоставит данные по цене тарифа в северных городах
Петропавловск, Астана, Кокшетау, Павлодар, Семипалатинск, Усть Каменогорск. Примерно схожие климатические условия
Какая сумма тарифа там?

Если самый высокий тариф в южном Алматы и он составляет 719 тенге
А нам хотят повысить до 619 и 739 для частников
То получается мы одни из лидеров по цене тарифа будем? А с какого извините моржового хера?
В Алматы населения 2 млн и расстояния огромные
И у нас 250 тыс и город размером с деревню
Откуда такие суммы возникают у компаний?
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
203
Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С новым тарифом согласны не все депутаты
Отправлено: 06.12.24 - 13:21
#2
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ТАЗАЛЫК-2012, ТОО
Сбор неопасных отходов

Оценочная годовая выручка 19 289 807 473 ₸ 2023
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
503
Re: Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С...
Отправлено: 06.12.24 - 13:30
#3
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Правильно говорят депутаты от партии "Акжол" и их нужно поддержать депутатам маслихата, потребовав снова произвести перерасчет, чтобы соответствовать параметрам Справедливого Казахстана, учитывая практику северных регионов страны по установленным им тарифам, ТОО "Тазалык" коммерческая организация и оно, если хочет получать доходы от своей не совсем качественной услуги "Уборка мусора", а не подарок от некоторых депутатов, представляющих население области, проголосовавших за 53 %, должно включить свою голову и совесть при уборке мусора, но не снега, т.к. снег убирает акимат! Многие депутаты не знают специфику деятельности мусороудаляющих предприятий! Депутатов надо гос-ву учить как акимов сел и принимать от них экзамены, поскольку многие из них ни зная ничего, но ведут себя как универсальные специалисты, а на самом деле многого не знают!
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
203
Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С новым тарифом согласны не все депутаты
Отправлено: 06.12.24 - 13:39
#4
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Вообще ни слова
О Балансе Предприятия
О движении денежных средств
О прибылях и убытках

почему ?
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